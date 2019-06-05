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搶先看！寶可夢園遊會明日台中新光三越正式登場

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

記者周之鼎／台中報導

風靡全球，同時深受世界各地大朋友、小朋友喜愛的寶可夢，即將在6/6 (四)～7/10(三)期間，於新光三越台中中港店10F，舉辦「寶可夢 園遊會」活動。《ETtoday 遊戲雲》也在開展前一天，搶先來到台中新光三越來看看本次寶可夢園遊會究竟有哪些好料！

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

去年12月於三創登場，創造排隊盛況、引發搶購熱潮的精靈寶可夢快閃店，將再次於台中新光三越中港店的「寶可夢 園遊會」中，展開為期一個月的限定開設。不但將陳列日本Pokémon Center現階段最新原裝進口商品外，也將販售各式多樣化寶可夢相關的週邊商品。除了周邊商品外，也是全台首次展示寶可夢訂製襯衫服務「Pokémon Shirts」的實品，有興趣的粉絲可以來觸摸實際材質，以及觀看幾個訂製的範例，再自己上網設計圖案。

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

本次也引進日本Pokémon Center的寶可夢小型付費遊樂設施，包含「戰鬥吧！皮卡丘」、「球球海獅的幸運繩」以及「傑尼龜的溜溜搶救」。此外，新光三越中港店的門口，於活動期間也將設置七米高的皮卡丘氣球，迎接每一位前來的訓練家朋友們，皮卡丘以及伊布也將會在每個周末，現身於園遊會的現場陪伴各位。本次也於現場設置廣受好評的Pokémon TRETTA機台，並於22日舉辦Pokémon TRETTA大賽。

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

▲寶可夢嘉年華搶先看。（圖／記者周之鼎攝）

關鍵字：寶可夢園遊會台中新光三越

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