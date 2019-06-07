ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

唯晶數位攜三款手遊慶端午　《拳皇世界》週年活動同步開跑

唯晶數位攜三款手遊慶端午　《拳皇世界》週年活動同步開跑（圖／唯晶數位提供）

科技中心／綜合報導

唯晶數位娛樂於近日宣布，旗下三款人氣手遊將舉辦一系列端午活動，包括《霹靂無雙》的「粽情粽意獻好禮」及《RO仙境傳說：守護永恆的愛》的「小野豬大冒險」，而《拳皇世界》適逢週年慶，更推出一系列慶祝活動送出許多超值獎勵。

《霹靂無雙》為歡慶端午節到來，只要於6月7日起至6月11日23:59活動期間，在「粽情粽意獻好禮」活動中提交「粽子」即可獲得「虎頭幣」，可在活動商店中兌換包含蝴蝶君、吞佛童子、傾君憐等英雄的魂魄及專武素材，以及各式御靈、升階道具、魂石、墨魂等豐富獎勵，且活動積分榜上有名的道友，還有機會獲得額外排行獎勵獎勵。

歡欣的佳節氣氛下野豬伊唯卻煩惱不已，冒險者們快去幫幫他吧！即日起至6月8日05:00前到普隆德拉活動廣場找到野豬伊唯，開啟「成長的煩惱」系列任務，完成每日一次的冒險皆可獲得「奧依祝福禮盒」，開啟後必定獲得「小豬徽章」並可開啟「小豬感恩商店」，蒐集到指定數量更可兌換「大夢想家卡片」等豐厚好禮，此外，成功完成五日任務的冒險者也將額外獲得頭飾「趴趴小豬圖紙」。

唯晶數位攜三款手遊慶端午　《拳皇世界》週年活動同步開跑（圖／唯晶數位提供）

正當野豬全家福在斐揚參加粽子節時，突然出現了粽米傀儡襲擊了斐揚！斐揚樹林於6月6日至6月12日每天12:00~13:00、18:00~19:00將出現大量粽米傀儡，玩家只要將之擊倒就可以奪回「小豬徽章」，並有機率獲得「粽子寶寶圖紙」喔！除此之外，還有「叮咚~野豬一家的拜訪」、「端午福利-看板獎勵加倍」、「野豬感恩福利-恩格勒斯塔獎勵加倍」等活動接力進行。

《拳皇世界》在端午時節適逢遊戲週年慶，當然要推出各式活動讓格鬥家們拿到豐富獎勵，6月5日至6月11日期間舉辦「週年慶簽到」、「全民吃蛋糕」、「歡樂打策畫」等活動，不僅將有海量獎勵好禮在等著格鬥家，還可領取「拳皇世界一歲了」稱謂道具，走路都有風。

唯晶數位攜三款手遊慶端午　《拳皇世界》週年活動同步開跑（圖／唯晶數位提供）

同期間舉辦的「夏日季」，透過組隊一條龍可獲得活動道具「糯米」，可至格鬥之城尋找活動NPC兌換「粽子」，並可於夏日祭限時商店使用粽子兌換碎「S級神器碎片」、「SS碎片任選箱」、「橙色血脈任選箱」等豐厚好禮！另外每日首次繳交糯米依繳交數量可爭取排名獎勵，全服繳交糯米達指定數量還可另外獲得全服獎勵。

另外在6月12 日至6月18日「年度之星」活動期間內，透過收贈鮮花即可累計魅力值與傾慕值，上榜玩家將可獲得「週年慶限定稱號」等多項獎勵！而「拳皇大賽邀請函」也將持續進行至8月12日，快點邀請新玩家及回流玩家同樂以領取珍貴的藍鑽獎勵。

唯晶數位攜三款手遊慶端午　《拳皇世界》週年活動同步開跑（圖／唯晶數位提供）

關鍵字：手機遊戲唯晶數位端午節

推薦閱讀

唯晶數位攜三款手遊慶端午　《拳皇世界》週年活動同步開跑

暌違19年！經典RPG遊戲《柏德之門3》正式發表

Google Stadia 11月上市月費僅約300元 台灣還得再等等

粉絲的象徵！PS4「Days of Play」限量機今日開賣搶先看

女生電競發展苦 SSQ、蝶兒、安娜齊聚《電競讚起來》

《青春豬頭少年系列》鴨志田一 　8/2漫博來台辦簽名會

開鏡秒報名！ROG電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對 6 月 15 日預賽開戰　小雲寶寶總決賽重磅登場

讓你玩遊戲更舒適！IKEA也推電競產品

真的太星爆了！《刀劍神域》1:1闡釋者開放預購

新老婆來了！《女神異聞錄5》公開新角色 「芳澤霞」介紹影片

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

《刀劍神域》1:1闡釋者開放預購

Google Stadia公開上市日與月費詳情

PS4「Days of Play」限量機搶先看

SSQ、蝶兒、安娜齊聚《電競讚起來》

《FreeFire》獵殺月活動將登場

《柏德之門3》正式發表

《青春豬頭》小說作者8/2來台

ROG電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對 6 月 15 日預賽開戰

《女神異聞錄5》公開芳澤霞介紹影片

最新新聞

唯晶數位攜三款手遊慶端午

《柏德之門3》正式發表

Google Stadia公開上市日與月費詳情

PS4「Days of Play」限量機搶先看

SSQ、蝶兒、安娜齊聚《電競讚起來》

《青春豬頭》小說作者8/2來台

ROG電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對 6 月 15 日預賽開戰

IKEA也推電競產品

《刀劍神域》1:1闡釋者開放預購

《女神異聞錄5》公開芳澤霞介紹影片

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366