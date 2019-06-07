唯晶數位攜三款手遊慶端午　《拳皇世界》週年活動同步開跑

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唯晶數位娛樂於近日宣布，旗下三款人氣手遊將舉辦一系列端午活動，包括《霹靂無雙》的「粽情粽意獻好禮」及《RO仙境傳說：守護永恆的愛》的「小野豬大冒險」，而《拳皇世界》適逢週年慶，更推出一系列慶祝活動送出許多超值獎勵。

《霹靂無雙》為歡慶端午節到來，只要於6月7日起至6月11日23:59活動期間，在「粽情粽意獻好禮」活動中提交「粽子」即可獲得「虎頭幣」，可在活動商店中兌換包含蝴蝶君、吞佛童子、傾君憐等英雄的魂魄及專武素材，以及各式御靈、升階道具、魂石、墨魂等豐富獎勵，且活動積分榜上有名的道友，還有機會獲得額外排行獎勵獎勵。

歡欣的佳節氣氛下野豬伊唯卻煩惱不已，冒險者們快去幫幫他吧！即日起至6月8日05:00前到普隆德拉活動廣場找到野豬伊唯，開啟「成長的煩惱」系列任務，完成每日一次的冒險皆可獲得「奧依祝福禮盒」，開啟後必定獲得「小豬徽章」並可開啟「小豬感恩商店」，蒐集到指定數量更可兌換「大夢想家卡片」等豐厚好禮，此外，成功完成五日任務的冒險者也將額外獲得頭飾「趴趴小豬圖紙」。

正當野豬全家福在斐揚參加粽子節時，突然出現了粽米傀儡襲擊了斐揚！斐揚樹林於6月6日至6月12日每天12:00~13:00、18:00~19:00將出現大量粽米傀儡，玩家只要將之擊倒就可以奪回「小豬徽章」，並有機率獲得「粽子寶寶圖紙」喔！除此之外，還有「叮咚~野豬一家的拜訪」、「端午福利-看板獎勵加倍」、「野豬感恩福利-恩格勒斯塔獎勵加倍」等活動接力進行。

《拳皇世界》在端午時節適逢遊戲週年慶，當然要推出各式活動讓格鬥家們拿到豐富獎勵，6月5日至6月11日期間舉辦「週年慶簽到」、「全民吃蛋糕」、「歡樂打策畫」等活動，不僅將有海量獎勵好禮在等著格鬥家，還可領取「拳皇世界一歲了」稱謂道具，走路都有風。

同期間舉辦的「夏日季」，透過組隊一條龍可獲得活動道具「糯米」，可至格鬥之城尋找活動NPC兌換「粽子」，並可於夏日祭限時商店使用粽子兌換碎「S級神器碎片」、「SS碎片任選箱」、「橙色血脈任選箱」等豐厚好禮！另外每日首次繳交糯米依繳交數量可爭取排名獎勵，全服繳交糯米達指定數量還可另外獲得全服獎勵。

另外在6月12 日至6月18日「年度之星」活動期間內，透過收贈鮮花即可累計魅力值與傾慕值，上榜玩家將可獲得「週年慶限定稱號」等多項獎勵！而「拳皇大賽邀請函」也將持續進行至8月12日，快點邀請新玩家及回流玩家同樂以領取珍貴的藍鑽獎勵。