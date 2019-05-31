《Cytus 2》雙平台限時免費下載　初音未來合作角色登場

記者樓菀玲／台北報導

雷亞遊戲旗下《Cytus II》今(31)日更新2.3.9版本，遊戲本體於App Store、Google Play雙平台展開限時免費下載。本次更新與日本虛擬歌手初音未來合作，推出全新角色「Miku」，收錄14首兼具知名度與特色的樂曲。

開發團隊為Miku製作極具《Cytus II》風格的褲裝造型，並融合原有的初音未來元素，像是蒼綠色頭髮、鋸齒花樣的配件等。帶著專屬的全新劇情，Miku即將席捲Node 03。

隸屬齊藤娛樂的新世代歌姬 Hatsune Miku，甫出道便以亮麗外型和絕美歌舞走紅，不過數月便迅速風靡Node 03，更透過精神網路擄獲萬千粉絲的心。這是熱愛歌唱的她，從舞台上展開的一段故事。 隨著Miku的推出，同時也帶來以歷屆MIKU EXPO主題曲為中心準備的曲包，包含14首初音未來的知名歌曲，像是〈Blue Star〉、〈ラッキー☆オーブ〉、〈Miku〉及〈魔法みたいなミュージック！〉等。

以MIKU EXPO 2016主題曲所發表的〈Blue Star〉是八王子P特有的數位聲音風格。是一首跨越國境將世界中的初音未來粉絲集結在一起的樂曲。作曲家八王子P曾製作過〈Sweet Devil〉及〈気まぐれメルシィ〉等知名樂曲，號稱VOCALOID界的貴公子。

〈ラッキー☆オーブ〉為MIKU EXPO 5周年記念主題曲，具有壯闊感的EDM。以日語歌詞為主軸所編織而成的詞句讓玩家容易朗朗上口，是世界級的流行樂曲。作曲家emon(Tes.)2010年開始使用軟體「初音未來」進行音樂活動，至今為止發表過如〈shake it! 〉、〈どりーみんチュチュ〉等無數人氣歌曲。

本次曲包中更收錄一首由台灣作曲家3R2所製作的 Remix版〈ラッキー☆オーブ (3R2 Remix) 〉，改編出與原曲不同的可愛風格。

〈Miku〉則是由紐約的樂團 Anamanaguchi創作，是全世界的初音未來粉絲都很熟悉的經典樂曲。作為HATSUNE MIKU EXPO 2018 Europe主題曲的〈魔法みたいなミュージック！〉也收錄其中。作曲家為OSTER project，是從2007年「初音未來」發售後立刻於影片網站投稿自創曲〈恋スルVOC＠LOID〉的知名作曲家。

其它歌曲包含雄之助的〈BREAK IT〉、 solpie的〈月西江〉…等樂曲，皆收錄在本次的「Miku」曲包中。《Cytus II》中以各具特色的譜面呈現這14首樂曲，希望滿足初音未來粉絲與遊戲玩家的共同期待。

「Miku」將在遊戲中進行為期一年的限時販售，至2020年5月31日止，於期間購買的玩家可永久在遊戲中遊玩。為了回饋玩家與吸引新玩家投入遊玩，於2.3.9更新的同時，遊戲現有角色「Xenon」、「ConneR」也即日開啟角色限時半價活動。