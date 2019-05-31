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台版跟進！《戰女》中文版9/1停運　即日起關閉金流

《戰女》手遊二週年辦「姆咪操」活動（圖／翻攝《戰鬥女子學園》官方網站）

▲ 《戰鬥女子學園》中文版也在今日宣布跟進停運。（圖／翻攝《戰鬥女子學園》官方網站）

記者樓菀玲／台北報導

方才《戰鬥女子學園》日本版傳出將在 7 月 31 日停止營運的消息，就在方才，其中文版也宣布了跟進的消息，預定將在 5 月 31 日 17:00 關閉遊戲購買、儲值功能，最終將在 9 月 1 日 23:59 關閉遊戲伺服器。

根據中文版官方粉絲團發出的公告內容指出，感謝玩家長久以來對遊戲的支持與愛護，由於《戰鬥女子學園》原廠已經宣告停止營運遊戲，因此中文版宣佈將停止《戰鬥女子學園》所有營運服務，並且一舉公開遊戲的停運流程。

◾2019 年 5 月 31日 17:00 關閉遊戲購買、儲值功能
◾2019 年 6 月 1 日 中午12:00~
◾2019 年 9月 1 日 23:59 申請退費時間
◾2019 年 9月 1 日 23:59 關閉遊戲伺服器、客服服務、遊戲官網、遊戲粉絲群

《戰鬥女子學園》日本版在今日發出推特公告，表示遊戲將在台灣時間 7 月 31 日 14:00 結束營運，讓許多玩家十分詫異，雖然官方藉此在推特中補充，預定將在今年夏天推出《機戰少女 Alice》的合作活動，但仍舊還是讓許多玩家對於停運一事表示相當震驚。

《戰鬥女子學園》是由日本 COLOPL 公司開發的遊戲作品。最早在 2015 年 4 月於日本推出 Android 和 iOS 版本。在遊戲設定中，地球因為外來物種「伊洛斯」的侵略而使人類所剩無幾，玩家要扮演一女子學園的教師，培育學園的學生來對抗外來物種，遊戲當中除了對戰之外，玩家也能跟學園的學生互動並培養親密度來提升能力。

關鍵字：手機遊戲So-net戰鬥女子學園

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