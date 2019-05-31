最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看

記者周之鼎／台北報導

最大玩具收藏展覽盛典「TAMASHII Feature’s 2019 in TAIWAN」即將於5/31(五)-6/2(日)在華山1914文化創意產業園區紅磚六合院西一館熱血開展。本次活動各個主題區都搭配了多款首度登台的大型立像展示，展出包含《哥吉拉II：怪獸之王》、《KERORO軍曹》、《機動戰士鋼彈》、《七龍珠》、《名偵探柯南》、《魔神英雄傳》等台灣玩家們耳熟能詳的經典作品，多款人氣角色與機體都在TAMASHII NATIONS各具特色的品牌演繹下呈現充滿張力的超寫實風貌與散發嶄新的角色魅力。

除了獨家曝光多款首度登台的人氣立像之外，本次展出了大量今年度即將發售的新玩具，現場更有多種深受玩家們喜愛的超人氣系列商品，除了眾多經典動漫公仔令人大飽眼福之外，活動期間到現場的萬代官方網路商店PREMIUM BANDAI展區並完成指定步驟，就有機會抽中超人氣網路獨賣限定品「METAL BUILD 攻擊鋼彈」的購買資格。

未來強檔新品與近期主打商品區則是集結了《假面騎士》、《超人力霸王》、《聖鬥士星矢》、《機動戰士鋼彈》、《航海王》、《火影忍者》等廣受台灣粉絲喜愛的作品。《Code Geass 反叛的魯路修》續作劇場版動畫《Code Geass 復活的魯路修》日前宣布將於 5 月 29 日在台上映，於ROBOT魂系列最速立體化的兩架主角機體試作品亦將於會場展出。眾多特攝迷喜愛的平成假面騎士們也有大集結展示。



