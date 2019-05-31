ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

記者周之鼎／台北報導

最大玩具收藏展覽盛典「TAMASHII Feature’s 2019 in TAIWAN」即將於5/31(五)-6/2(日)在華山1914文化創意產業園區紅磚六合院西一館熱血開展。本次活動各個主題區都搭配了多款首度登台的大型立像展示，展出包含《哥吉拉II：怪獸之王》、《KERORO軍曹》、《機動戰士鋼彈》、《七龍珠》、《名偵探柯南》、《魔神英雄傳》等台灣玩家們耳熟能詳的經典作品，多款人氣角色與機體都在TAMASHII NATIONS各具特色的品牌演繹下呈現充滿張力的超寫實風貌與散發嶄新的角色魅力。

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

除了獨家曝光多款首度登台的人氣立像之外，本次展出了大量今年度即將發售的新玩具，現場更有多種深受玩家們喜愛的超人氣系列商品，除了眾多經典動漫公仔令人大飽眼福之外，活動期間到現場的萬代官方網路商店PREMIUM BANDAI展區並完成指定步驟，就有機會抽中超人氣網路獨賣限定品「METAL BUILD 攻擊鋼彈」的購買資格。

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

未來強檔新品與近期主打商品區則是集結了《假面騎士》、《超人力霸王》、《聖鬥士星矢》、《機動戰士鋼彈》、《航海王》、《火影忍者》等廣受台灣粉絲喜愛的作品。《Code Geass 反叛的魯路修》續作劇場版動畫《Code Geass 復活的魯路修》日前宣布將於 5 月 29 日在台上映，於ROBOT魂系列最速立體化的兩架主角機體試作品亦將於會場展出。眾多特攝迷喜愛的平成假面騎士們也有大集結展示。

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）

▲最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看 。（圖／記者周之鼎攝）
 

關鍵字：玩具華山七龍珠哥吉拉keroro鋼彈航海王火影忍者魔神英雄傳魯魯修

推薦閱讀

漲價哭哭！PS Plus會員資格自8月起全球同步調漲

最狂玩具收藏展來襲！哥吉拉、孫悟空霸氣立像現身搶先看

【廣編】跨服征戰！《弑魂者OL》魔淵之怒版本曝光

台版跟進！《戰女》中文版9/1停運　即日起關閉金流

日版《戰女》收攤　官方今發公告「7/31停止營運」

慶35週年！《魔鬼剋星》重製版遊戲今年全平台發售

Square Enix將於E3發表《漫威 復仇者聯盟》遊戲新作

微軟宣布將推出PC版「Xbox Game Pass」服務

ZOTAC CUP首屆慈善盃全球實況主競逐300萬元公益獎金

《黑色沙漠M》新道具「徽章」登場　黑精靈模式再推優化版

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Square Enix將發表《復仇者》新遊戲

《精靈寶可夢大師》2019年推出

《魔鬼剋星》遊戲今年全平台發售

《跑跑薑餅人》公會戰正式開打

《MARVEL未來之戰》推更新

寶可夢園遊會6月台中新光三越舉辦

微軟將推出PC版Xbox Game Pass

HAEGIN新作《全壘衝突》迎改版

《海島紀元》iOS版本上線

日版《戰女》宣布7/31停運

最新新聞

PS Plus會員資格自8月起調漲

哥吉拉、孫悟空立像現華山玩具展

跨服征戰！《弑魂者OL》新版本曝光

玩家哀號《戰女》中文版9/1停運

日版《戰女》宣布7/31停運

《魔鬼剋星》遊戲今年全平台發售

Square Enix將發表《復仇者》新遊戲

微軟將推出PC版Xbox Game Pass

ZOTAC CUP競逐300萬元公益獎金

《黑色沙漠M》新道具徽章登場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366