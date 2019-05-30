《跑跑薑餅人》公會戰正式開打　專用地圖「龍之峽谷」曝光

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《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》於此次更新正式推出公會戰，並有公會戰的專用地圖「龍之峽谷」，同時推出「恐龍餅乾」以及寵物「小恐龍蛋」。

《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》於3月底推出公會之後，隨著這次的更新，玩家們終於可以進行公會戰了！公會等級須達Lv.4，才可以參加公會戰，每一場公會戰，由4個公會等級相仿的公會相互競爭，公會匹配組合決定之後，公會會長必須在匹配時間結束10分鐘內從20個競技場中選擇1個，公會成員在23小時50分鐘以內在該競技場進行的比賽結果將會被記錄下來。

在不同的競技場中會有不同的餅乾、寵物、寶物以及比賽時間使用規則 ，最終結算分數的時候 ，可被納入計分的公會成員人數不同 ，因此要在公會戰勝出是非常需要策略的。高手玩家可以挑戰高難度的競技場 ，有些競技場則是對於參與率高的公會有利 ，每個公會都可以找到對自己最有利的競技方式。

這次新推出的「恐龍餅乾」在一定的時間躲避巨大的恐龍之後就可以獲得高分的肉骨頭果凍 。另外他的寵物「小恐龍蛋」可以產生跳跳糖爆竹道具 ，幫助清除障礙物 ，至於寶物「睡美龍」，則是會有可愛的小恐龍破蛋而出 ，幫餅乾吃掉果凍。當玩家在逃出團區域1跑到關卡3-1之後，即可解鎖「恐龍餅乾」和「小恐龍蛋」。另外，參與『讓睡美龍閃閃發亮吧!』活動或是『小恐龍學步練習』活動之後，也可以獲得「恐龍餅乾」和「小恐龍蛋」。

《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》根據最近收集的全體玩家的意見以及針對台灣的玩家進行了深度調查的結果，改善了新手的遊戲體驗(UX) ，從新手指引、遊戲大廳、選單和遊戲方式、獎勵等，為了提高新手玩家的遊戲體驗整體做了改善。

另外為了讓玩家更容易把「棉花糖餅乾」和寵物「棉花糖信鴿」升到最高等級，到8月29日之前約三個月期間推出『棉花糖餅乾滿等大作戰』活動，玩家們一定要把握機會讓棉花糖餅乾衝到滿等，跑跑薑餅人：烤箱大逃亡日後還是會持續努力，通過改版推出更有趣的遊戲內容以及提供更安全便利的服務給喜愛我們的玩家。