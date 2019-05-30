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微軟宣布將推出PC版「Xbox Game Pass」服務

記者周之鼎／台北報導

微軟遊戲事業執行副總裁暨Xbox部門負責人Phil Spencer今於微軟Xbox Wire官方Blog釋出「Our Approach to PC Gaming﹘微軟對PC遊戲的信念」一文。該文中發表將推出PC版Xbox Game Pass服務（月付320玩到飽）、更多Xbox Game Studios遊戲產品將可於Steam上購買到，同時也全面支援Win32位元版遊戲。

Phil Spencer在部落格上表示：兩年前我們在Xbox One平台發表了「Xbox Game Pass」服務，自此之後高品質的遊戲庫對於玩家與開發者來說展現其真正的價值。該服務提供玩家能探索與遊玩下一款最愛的遊戲。我們設想是否對於PC玩家與PC遊戲開發者來說，也有同樣誘因，而我們堅信如此。我們認為替PC遊戲生態圈帶來新的改變與吸引力尤為重要，且不外他人的。該服務與原本服務名稱一樣為「Xbox Game Pass」，但卻是一項能凝聚PC社群的新體驗。

PC版Xbox Game Pass將於PC的Windows 10作業系統上提供超過100款高品質遊戲。來自不管是知名遊戲開發商或發行商像是Bethesda、Deep Silver、Devolver Digital、Paradox Interactive及SEGA或其他更多大廠。如同我們於遊戲主機上承諾的，未來Xbox Game Studios於全球發行新遊戲的當下，PC版Xbox Game Pass也能同步玩到。像是近來收購的Obsidian與 inXile遊戲工作室產品也會囊括在內。我們正與超過75名開發商與發行商密切合作將PC內容帶入服務，以確保遊戲庫豐沛並充滿了各種類型的優秀PC遊戲，而且每個月也會添加新遊戲。

PC版Xbox Game Pass的訂閱玩家也能享有Microsoft Store的產品最多20%折扣，以及相關的DLC和附加項目的10%折扣。我們將於E3分享更多資訊。

此外，Phil Spencer也說：「我們熟知Win32是開發者習慣使用，且玩家也喜歡遊玩的遊戲應用程式，因此我們興奮宣布Windows的Microsoft Store也將全面支援Win32版本的遊戲。開發人員和遊戲玩家將有更多選擇，允許他們從開放的Windows遊戲生態系統中獲得他們各自的需求。

當我想到我們作為一家支持和發展Windows遊戲的公司所扮演的角色時，打造PC有更健全的開放環境、在各種裝置上提供玩家喜歡的遊戲的決策將非常重要。這種理念將指引我們能在Windows上開啟新的遊戲方式。」

 

關鍵字：XBOX微軟E3PCXbox Game Pass

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