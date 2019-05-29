《聖鬥士星矢 覺醒》城市賽火熱開打　冠軍可獨得50萬獎金

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《聖鬥士星矢：覺醒》在日前5月26日於香港九龍尖沙嘴朗廷酒店完成了「銀河擂台城市賽」香港站初賽，由「吉良吉影」等八位聖鬥士成功晉級，營運團隊將提供來回機票、住宿，邀請晉級選手來台參加7月14日的台北總決賽。Gamamobi遊戲平台此次祭出百萬元新台幣的總獎金，讓台港澳的所有聖鬥士們紛紛起而響應，燃燒自己的小宇宙以爭奪聖域最強鬥士的美譽。

此次銀河擂台賽香港站比賽共有128位參賽聖鬥士，分為AB兩組來爭奪8個晉級名額，為了公平起見，競賽統一使用官方準備之帳號角色，考驗著所有聖鬥士們的應戰策略以及隊伍安排，因此一開始比賽會場氣氛異常緊張。為了緩解大家緊繃的情緒，香港站特別邀請了知名實況主長腿木木、魔人SAVI，以風趣幽默的方式進行比賽評述，並透過現場活動抽獎方式，將價值超過500元的虛寶獎勵贈送給所有現場聖鬥士，另外，參賽的聖鬥士們，都能額外獲得價值1000元的虛寶以及Gamamobi頭相框獎勵。

香港站作為銀河擂台賽首場，台港澳所有聖鬥士無不關注，為了讓不能到場的其他聖鬥士們也能親眼目睹賽事，營運團隊特別在官方粉絲團直播香港站比賽實況，讓所有聖鬥士都能一睹選手的優秀技巧與策略，並了解賽事流程。實況中，營運團隊更於線上直播舉辦留言抽獎活動，自觀眾中隨機抽出高級星石十連抽獎勵。最終香港站比賽由頗受矚目的「吉良吉影」、LN2、GACKT、Bibee、傻豹座、天馬.剛馬備前、Takeeee、盾森.鳳鐵等八位聖鬥士晉級，獲得總決賽參加資格將可來台，與眾多好手共同競奪冠軍50萬台幣大獎。

總獎金高達新台幣100萬元的銀河擂台賽事已熱烈展開，除了冠軍可獨得新台幣50萬元之外，更可獲得HTC高階手機，比賽中也準備了豪華精裝聖鬥士卡冊等限量專屬獎品要送給得獎者們。台北場報名已進入最後倒數，報名時間至5月30日(四)23:59止。

官方表示，接連舉辦「銀河擂台城市賽」、「聖域專屬玩家見面會」，主要是希望藉著推動策略型手遊拋磚引玉，帶動公平競爭的遊戲風氣，因此「銀河擂台城市賽」也和其他代理商不同，首度採參賽者使用全官方滿等帳號。