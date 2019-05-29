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《生死格鬥M》雙平台正式上市　美胸女神熊熊化身女主角「霞」

《生死格鬥M》雙平台正式上市　美胸女神熊熊化身女主角「霞」（圖／辣椒方舟提供）

記者樓菀玲／台北報導

由辣椒方舟代理、日本光榮特庫摩授權，殿堂級IP《生死格鬥DEAD OR ALIVE》首款手遊《生死格鬥M》今（29）日於雙平台正式上市。在上市記者會當中，整體風格以格鬥大賽為概念打造，讓舞台以格鬥擂台的形式呈現，搭配知名DJ Sharon暖場、Luxy Girls性感辣舞開場。

《生死格鬥M》事前登錄活動在未有宣傳情況下，甫一公開不到三天時間，便湧入超過2萬名玩家登記，截至昨日為止更是大破15萬人，辣椒方舟移動數位董事長鄧潤澤在場致詞時，相當有信心地表示《生死格鬥M》今日推出後，必定能在手遊界掀起新一波生死格鬥浪潮。

《生死格鬥M》雙平台正式上市　美胸女神熊熊化身女主角「霞」（圖／辣椒方舟提供）

記者會開場前由台灣前20大DJ之一的Sharon預熱氣氛，再由Luxy Girls以超短熱褲火辣性感扮相開場秀舞，集合遊戲畫面首播電視廣告，重現經典拳拳波動暢快打擊的格鬥精神，並在主持人黃子佼帶領之下，宅男女神熊熊、俏麗LamiGirls籃籃-籃靖玟，分別化身遊戲女主角「霞」和人氣角色「心」，與知名COSER蕾拉所扮演的女忍者「綾音」及苔苔扮演的太極拳手「麗鳳」同台競武，現場還原究極肉感拳腳美學。

《生死格鬥M》上市啟動儀式由辣椒方舟移動數位董事長鄧潤澤、紅心辣椒執行長李亦華、辣椒方舟總經理梁國雄、宅男女神熊熊、LamiGirls籃籃等人，一同戴上特製拳擊手套，全力揮出戰鬥直拳，象徵《生死格鬥M》將在台港澳市場全力出擊，更是讓氣氛High至最高點。

《生死格鬥M》雙平台正式上市　美胸女神熊熊化身女主角「霞」（圖／辣椒方舟提供） 《生死格鬥M》雙平台正式上市　美胸女神熊熊化身女主角「霞」（圖／辣椒方舟提供）

《生死格鬥M》雙平台正式上市　美胸女神熊熊化身女主角「霞」（圖／辣椒方舟提供）

《生死格鬥 M》承襲《生死格鬥DEAD OR ALIVE》系列作一貫出色的遊戲畫面質感與格鬥打擊快感，歷代角色集結登場，將重現性感女角們細膩膚感及乳搖波動，輕鬆好上手的全程半即時手動操作，搭配帶有節奏判定的連擊系統與流暢對戰體驗，炫酷必殺絕技讓每回合戰鬥都精彩萬分。



此外，《生死格鬥M》更增添了許多單機版所沒有的嶄新格鬥招式、完整角色養成、公會、競技等系統，還有每日趣味小遊戲比基尼泳池派對、衝浪、奪金、格鬥家試煉、格鬥爭霸賽等，豐富PVP、PVE及各式活動安排，將讓遊戲體驗與歷代系列作相較更有趣味

關鍵字：手機遊戲辣椒方舟生死格鬥M

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