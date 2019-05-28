金士頓旗下HyperX電競周邊新品電腦展全面出擊

記者周之鼎／台北報導

Kingston金士頓旗下電競品牌HyperX 於Computex 2019展示多款電競新品周邊。其中包括以嶄新面貌亮相的FURY DDR4 RGB記憶體、首度發表的Alloy Core Origins電競鍵盤和Cloud Alpha S電競耳機。

※Alloy Origins機械式電競鍵盤

Alloy Origins機械式電競鍵盤採用首款HyperX自行設計的機械式紅軸，玩家能以1.8mm的觸發點和3.8mm的短鍵程掌握速度上的優勢，鍵軸經測試更可承受高達8千萬次的鍵擊，是長時間作戰的最佳夥伴。此外，Alloy Origins透過在鍵軸上外露LED的設計，增強RGB背光亮度，能充分展現使用者的個人風格與特色。





※FURY DDR4 RGB自動超頻記憶體

HyperX FURY DDR4 RGB記憶體採全新散熱片設計，配備LED燈條，以搶眼的外型和流暢的RGB燈光效果2 HyperX招牌的紅外線同步技術，可確保記憶體模組的炫彩燈效不會因長時間使用產生延遲，而玩家也可透過最新版HypeX NGenuity軟體自訂RGB燈效，打造玩家專屬的個人風格。 FURY DDR4 RGB記憶體也支援Intel XMP，同時保留了隨插即用(Plug N Play)功能，讓記憶體在1.2V低電壓下運作能自動超頻，並透過官方認證的設定檔為晶片組進行優化，徹底發揮強悍效能。





※Cloud Alpha S電競耳機

Cloud Alpha S保留了Alpha系列獨特的雙音腔技術，加上全新的低音調節裝置，將低音、中音和高音作區隔，賦予聲音更高的識別度和清晰度，搭配HyperX 7.1虛擬環繞音效卡1更強化遊戲中聽聲辨位的效果。此外，音效控制器也讓玩家可在團隊作戰時，根據個人需求自行調整語音和遊戲音量的平衡，提升整體遊戲體驗。





※Cloud Orbit 、Cloud Orbit S 電競耳機

Cloud Orbit與Cloud Orbit S由HyperX與AudezeTM 和Waves® Technology技術合作，採用AudezeTM專利認證的100mm平面磁性單體，將電競耳機提升至前所未有的發燒等級；Waves Nx 3D聲音技術則為玩家提供比擬劇院等級的沉浸式音效；Orbit S獨特的頭部追蹤技術，更能以每秒1000次的速率追蹤玩家頭部細微的移動，提供穩定而擬真的360度環繞音效。此外，HyperX也於Computex首度展示新增的頭部動作辨識功能，讓玩家的遊戲體驗升級再進化。

除此之外，金士頓也因應市場需求，繼去年的SD記憶卡後，推出Canvas系列的CF卡，並推出高速SSD KC 2000與A2000，比起前代速度再升級，除了一般大眾市場外，也推出伺服器用的DC 100M 7.6TB SSD。



