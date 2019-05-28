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瞄準玩家市場 技嘉再推三款AORUS電競螢幕

記者周之鼎／台北報導

技嘉在今天的AORUS新品發表會中，同步發表最新三款戰術型電競螢幕，包含針對FPS專業電競的KD25F、競賽與MOBA沉浸感十足的曲面CV27F、以及搭載全球首創黑平衡2.0的曲面CV27Q，提供遊戲玩家選擇更適合自己的一款AORUS戰術型電競螢幕。

AORUS KD25F採用創新的快速液晶TN面板，反應速度縮小至0.5ms(MPRT)、並提供240Hz更新速率，搭配原生8Bits以及100% sRGB色彩顯示，讓KD25F呈現出無以倫比的速度；此外，搭配上AORUS瞄準穩定器以及全客製化準心系統，結合專利ANC抗噪技術，讓FPS電競玩家可以享受到前所未有的遊戲體驗。

▲▼AORUS KD25F。

AORUS CV27Q則是技嘉推出的首款曲面戰術型電競螢幕，採用原生1500R、2560x1440解析度的VA曲面設計，165Hz更新率以及1ms(MPRT)的反應時間，搭配上90% DCI-P3廣色域顯示，並且通過AMD FreeSync2 HDR，最重要的是搭載全球首創黑平衡2.0技術，單一畫面下同步處理1296個區塊黑平衡，讓同場景下的暗部更明顯、亮部細節增加，使玩家可以享受到超真實的畫面沉浸感，無論是遊戲還是影音播放，都會讓玩家有相當好的臨場體驗。

▲▼AORUS CV27Q。

AORUS全系列戰術型電競螢幕均提供獨家OSD Sidekick軟體，玩家可以透過鍵盤滑鼠可以快速調整螢幕各式選單，調整時可立即查看螢幕變化，快速完成設定。
 

關鍵字：技嘉AORUS螢幕電競

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