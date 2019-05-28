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全新進化！鍊金術師全新系列《萊莎的鍊金工房》正式公開

記者周之鼎／台北報導

臺灣光榮特庫摩宣布，針對先前5月23日公開宣傳官網的「Gust New Project」，今日確認發表最新作《萊莎的鍊金工房 ～常闇女王與秘密藏身處～》劇本由《灼眼的夏娜》原作高橋彌七郎擔綱，人物／插畫則由自由插畫家トリダモノ負責。

《萊莎的鍊金工房 ～常闇女王與秘密藏身處～》是以「自然率真少年少女的小小成長」為理念，在全新世界中描繪「鍊金工房」系列最新作。本次也公開了主角萊莎的介紹，以及有別於以往的「鍊金工房」系列，令人耳目一新的畫面表現。再加上大幅更新的調合、戰鬥、採集系統等等眾多情報一次公開。

為表現本作主題「眾主角自然率真的冒險故事」， 令玩家能從原野中感受到世界的氣息，包含了具有層次的地圖，並採用充分表現自然陰影的手法。此外， 本作仍繼續採用「鍊金工房」系列特有的幻境表現手法，盼新舊玩家都皆能沉浸在「鍊金工房」 新世界中。

在採集方面，本作的採集系統亦耳目一新，以往的被動性採集將變為主動性採集。即使是同一採集地點，若使用不同的採集工具，採獲的物品亦將有所變化。本作戰鬥系統也煥然一新，有別於固有的回合制指令系統，可充分享受緊張刺激的戰鬥。

萊莎琳·斯托特故事將描述主角（萊莎）是一個極其平凡的少女，沒有特徵即其特徵。每天都跟好友們一同尋找趣事，但也對於就此虛度人生生感到淡淡不安。個性自由奔放，略顯男孩子氣的性格，極富正義感，對自認為正確之事不輕易妥協。因為某次「邂逅」，平凡的生活終於開始變化―，

▲▼萊莎琳·斯托特原畫（上）與3D模型（下）。

《萊莎的鍊金工房 ～常闇女王與秘密藏身處～》預計於今年秋季在PS4、Nintendo Switch、Steam上發售。
 



 

關鍵字：萊莎的鍊金工房鍊金術士

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