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官方正式授權《哥吉拉》手遊在台上市　歷代怪獸全出列

官方正式授權《哥吉拉》手遊在台上市　歷代怪獸全出列（圖／Nexon提供）

記者樓菀玲／台北報導

由日本TOHO社(TOHO CO., LTD.)正版授權，NEXON營運的哥吉拉(Godzilla)手遊《哥吉拉保衛戰(Godzilla Defence Force)》，已正式於雙平台和所有玩家見面！首次由日本東寶（TOHO）正式授權哥吉拉IP的手遊，玩家需扛起守護世界的責任與使命，透過建設、強化基地來對抗出現在世界主要都市的歷代哥吉拉系列怪獸，成功從它們手上成功防衛都市。

玩家將在遊戲中面對來自1954年起至今共29部的哥吉拉系列電影，以及其衍生作中所出現超過70多種以上的怪獸，像是怪獸之王「基多拉」、「機械哥吉拉」等大家耳熟能詳的經典角色都會登場！玩家除了必須從這些怪獸的手中成功守護都市外，更能夠透過戰勝怪獸的方式取得「怪獸卡片」，並在各種關卡中發揮其獨特的技能或Buff，幫助玩家更能面對接踵而來的強大怪獸。

而這些卡片也會以經典圖鑑的方式供玩家收藏，其中也包含了所有怪獸的詳細設定以及哥吉拉宇宙的世界觀，滿足哥吉拉迷的蒐藏慾望。

雖然本作的核心是點擊式防禦類型（放置型）遊戲，但玩家在遊戲過程中多了「怪獸卡片」的策略要素，在不同地點面對不同怪獸來犯之際，玩家將思索該如何使用手中的卡片，並配合生產不同的防禦兵種來讓卡片的效力最大化，這些都是考驗玩家如何在限定的時間內抵禦怪獸成功的戰略和趣味性。

目前遊戲已在App Store 及 Google Play 雙平台上線，玩家現在加入還能獲得每天的輪盤遊戲機會，將有月光石、卡片粉末、X元素等幫助玩家抵禦怪獸的物品送給玩家。

關鍵字：哥吉拉

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