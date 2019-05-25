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MCL再辦「鬥陣特攻死鬥之王」社群賽　「英雄交鋒賽」 22位英雄上場

電競中心／綜合報導

智冠集團旗下《MCL台港澳網咖電競聯賽》繼4月舉辦「鬥陣特攻死鬥之王－源氏爭霸戰」社群網咖賽以來，獲得廣大玩家選手的好評與肯定， 24 日宣布將再度與《鬥陣特攻》官方聯合舉辦第二輪社群賽事「鬥陣特攻死鬥之王－英雄交鋒賽」，即日起開放台港澳玩家報名，隨報隨開戰，全新升級的挑戰模式，22位鬥陣英雄的全方位操作，最強死鬥戰役襲捲而來，廣邀各路好手一戰成名！（下圖由智凡迪提供）

▲▼MCL再辦「鬥陣特攻死鬥之王」社群賽　「英雄交鋒賽」 22位英雄上場 （圖／智凡迪提供）

本次賽事也將祭出超過160個、總價值30萬以上的豐厚獎勵送給參賽玩家，凡參加海選賽的玩家都有機會獲得原廠《鬥陣特攻》週邊、HyperX電競週邊、MyCard點數等。而在海選賽搶先完成5場「鬥陣特攻死鬥之王－英雄交鋒賽」的前1,500名玩家，還可以領取MyCard 100點的獎勵，數量有限，趕緊行動報名參賽，滿滿豪禮，等你抱回家！

▲▼MCL再辦「鬥陣特攻死鬥之王」社群賽　「英雄交鋒賽」 22位英雄上場 （圖／智凡迪提供）


「鬥陣特攻死鬥之王－英雄交鋒賽」社群賽 火熱開戰！

遊戲場全新模式「英雄交鋒」登場 準備迎接前所未有的挑戰
隨著《鬥陣特攻》本週迎來全新的自訂模式「工作坊」，更多有趣的玩法都一一被實現。而在《鬥陣特攻》的最新版本中，遊樂場開放了最新的「英雄交鋒」模式，並作為本次「鬥陣特攻死鬥之王」指定賽事模式，要帶給玩家顛覆以往的挑戰樂趣。

在「英雄交鋒」模式中，玩家需接連操作22位英雄分別進行一次擊殺，才能獲得最終勝利。而22位英雄依序為「麥卡利」、「士兵76」、「艾西」、「法拉」、「源氏」、「半藏」、「禪亞塔」、「炸彈鼠」、「小美」、「閃光」、「安娜」、「壁壘機兵」、「莫伊拉」、「奪命女」、「駭影」、「毀滅拳王」、「死神」、「攔路豬」、「萊因哈特」、「路西歐」、「慈悲」以及「托比昂」。「英雄交鋒」模式將考驗玩家對於各個英雄的熟悉度及操作技巧，才能在適當的時機順利擊殺對手，獲得晉級的機會。

遊樂場全新模式「英雄交鋒」登場 準備迎接前所未有的挑戰

「鬥陣特攻死鬥之王－英雄交鋒賽」社群賽即刻開戰
《MCL》旗下最新「鬥陣特攻死鬥之王－英雄交鋒賽」社群賽即日起正式開戰，賽事分為海選賽、資格賽、總冠軍賽三個階段；海選賽採用積分賽制，參賽玩家只要在5月22日至6月11日完成報名，便能即刻進行「英雄交鋒」模式匹配，與各地高手一決勝負，所有對戰紀錄將會由系統自動累計積分，玩家參賽的場次越多，就可以累積越高的積分。而在海選賽積分前256名的玩家，皆可拿到晉級資格賽的門票，並在資格賽遴選出32名玩家相互較勁，爭奪第二屆「死鬥之王總冠軍」寶座。

關鍵字：鬥陣特攻鬥陣特攻死鬥之王MCL智冠

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