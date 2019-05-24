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《楓之谷M》新冒險家來了！墮落女皇西格諾斯登場

手機遊戲,Nexon,楓之谷M（圖／Nexon提供）

科技中心／綜合報導

Nexon旗下人氣MMORPG經典《楓之谷M》宣布推出一次推出兩種全新冒險家職業以及玩家期待已久的遠征隊BOSS「墮落的女皇西格諾斯」等更新內容。

本次改版中一次更新了2種冒險家職業，分別是「拳霸」和「神射手」。使用指虎作為主武器的「拳霸」在每次攻擊時都會蓄集能量，使用儲存的能量發動強大攻擊的技能，可透過特殊技能”時間置換”重置自身和隊友的技能冷卻時間。另外一名冒險家「神射手」則是使用弩弓作為專用武器，根據與敵人的距離可以對敵人造成不同的攻擊效果。例如接近敵人攻擊時可以提升致命攻擊傷害，若是較遠距離攻擊敵人時，則可以加強最終傷害的能力。

另外除了職業的更新外，本次還特別改版新增遠征隊第4個BOSS「墮落的女皇西格諾斯」，新增等級120到140級以上角色可以參加的普通、困難模式。玩家只要完成遠征隊可獲得特殊可用來製作更高等女皇裝備的夢之石。

Nexon為紀念本次改版內容推出，即日起到6月19日為止，創建新的冒險家「拳霸」或「神射手」，當角色升級到指定等級時，就可以獲得包含飛行騎寵紅龍等多樣道具的「冒險家成長支援箱」。同時，廣受玩家喜愛的「1+2燃燒」活動也回歸，期間內創建限定燃燒角色等級3~75級區間，每升級一級，就會增加2級。

另外，即日起至５月30日止登入遊戲，官方將會以登入限時活動發送寵物組合包、角色欄位擴充券、自動戰鬥補充券等多項限時獎勵、即日起至6月6日為止還有可以獲得大量楓幣的「楓生逆轉」活動將會發送多樣的遊戲道具。

手機遊戲,Nexon,楓之谷M（圖／Nexon提供）

《楓之谷M》官方粉絲團也在今日同時舉辦攻略墮落女皇西格諾斯的活動，玩家只要上傳擊敗西格諾斯的影片，就有機會抽到楓之谷M週邊商品。

關鍵字：手機遊戲Nexon楓之谷M

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