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《Free Fire》春季盃5/26華山決戰　齊爭超過15萬總獎金

《Free Fire》春季盃5/26華山決戰　齊爭超過15萬總獎金（圖／Garena提供）

記者樓菀玲／台北報導

Garena 旗下熱門吃雞手遊《Free Fire - 我要活下去》繼破百萬觀看人數的國際賽事「FREE FIRE WORLD CUP」舉行後，緊接著推出榮耀之路「春季盃」讓選手們再度大展身手。

「春季盃」自4/30開放報名後，透過「線上海選賽」遴選出TOP 72隊伍，並經過「線上資格賽」嚴選出TOP 24隊伍，本周5/26（日）24組過關斬將的菁英隊伍將在「台北華山文創園區」展開第三階段「線下決賽」以及第四階段「線下總決賽」，賽事總獎金高達新台幣15萬元。

比賽當天採自由入場觀賽，現場準備精彩活動和紀念禮品，讓到場玩家們一同為支持隊伍加油，無法到場參加的玩家們也可透過線上直播觀看賽事。

《Free Fire - 我要活下去》榮耀之路「春季盃」線下賽於5/26於華山展開延續國際賽事慣例，本屆「春季盃」賽事同樣制訂嚴格的四階段選拔，24組隊伍皆通過競爭激烈的「線上海選賽」及「線上資格賽」精選出的菁英隊伍。

線下決賽共計有兩場，24組隊伍分成2組別，比賽採3回合積分制，每組別的前6名隊伍獲得晉級「線下總決賽」的資格。線下總決賽僅有一場，由2場次「線下決賽」晉級的各6組隊伍進行「總決賽」，採5回合積分制，爭奪冠軍、亞軍、季軍、殿軍、和「最強擊殺團隊」的榮耀。

關鍵字：手機遊戲GarenaFreeFire

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