ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

全台唯一電競脫口秀《電競讚起來》 狼谷競技台周日登場

記者周之鼎／台北報導

狼谷競技台深度電競訪談節目《台灣競讚》、探討新科技與生活應用新知的《挨踢教室》，深受電競族群的喜愛，為了呼應廣大觀眾希望能一次獲得電競與科技知識的需求與期待，新一季隆重合併，並將兩者特色融合為一，更名為《電競讚起來》，由SoBaD、安娜李搭檔主持。

本周日（5/26）播出首集，適逢《英雄聯盟》2019 MSI 季中四強及冠軍賽，第一次在台灣舉辦，，節目特地至現場拍攝花絮，獨家專訪TL中路選手Jensen、G2中路選手Caps，他們不僅分享這次MSI的打法與感想，也很開心看到許多粉絲來現場加油，甚至也專訪到台灣老中青三代賽評長毛、克萊門、記得，分享他們對於MSI賽事的感想。

《電競讚起來》是台灣唯一電競脫口秀節目，主持人SoBaD、安娜李用輕鬆活潑的對談，深入淺出探討電玩產業的背後故事及科技新知；並以雙主播方式播報週報，報導國內外最新科技、電競大小事，徹底滿足觀眾的求知欲望。
這次成為節目搭檔，SoBaD開心直呼：「能跟安娜合作，我超級興奮的！只是希望她能嘴下留情，給清朝蟲王一點顏面啊！」認為安娜李是電競圈的主持天后，多才多藝、人又正，「多一個人跟我一起在節目上嘴砲，當然是潮爽der啊！」

安娜李則說，兩人之前已有多次合作經驗，彼此默契十足，很欣賞SoBaD，「平常都是我自己說話，從頭到尾把空檔填滿，現在有他，我就可以當個掛網仔了！」但她也忍不住虧SoBaD：「除了你之外，不能給我其它更帥、更師一點的人嗎？」

「從努力築夢的人，變成幫別人編織夢想的人。」SoBaD認為，電競的發展不僅需往外拓展，更要往下紮根，需要各方的幫助，狼谷競技台也在這塊努力；不能只有圈內人懂電競，應該讓不同年紀、不同族群都了解，試圖翻轉「電競還不就是玩遊戲」的刻板印象。



狼谷競技台《電競讚起來》首集將於本周日（5月26日）晚上8點，在中華電信MOD 210頻道，聯維、寶福有線電視頻道168台，彰化三大、新彰有線電視頻道168台及花東洄瀾、東亞、東台、東播168台播出。

 

關鍵字：電競讚起來狼谷競技台SoBaD安娜李

推薦閱讀

《爆爆王M》新模式1:1對戰登場　官方承諾6月在台舉辦大活動

《Free Fire》春季盃5/26華山決戰　齊爭超過15萬總獎金

《夢幻模擬戰》連動《櫻花大戰》　合作活動開放預約

竄位旗艦鼠王 羅技推出經典電競滑鼠G502無線版搶頂端市場

全台唯一電競脫口秀《電競讚起來》 狼谷競技台周日登場

系列最終作!？《聖女之歌ZERO》二部曲下週推出搶先體驗版

確定搬了！英雄聯盟、傳說對決職業賽將移師三創細節公開

【廣編】《天堂2：革命》釋出更新　同盟遠征系統、新羅馬競技場登場

破系列預購紀錄！《全軍破敵：三國》正式上市

NEXON RPG手遊華麗之作　《OVERHIT》公開上市時間

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《楓之谷M》新冒險家登場

《超機動聯盟》 iOS搶先上架

《爆爆王M》新模式1:1對戰登場

Free Fire春季盃5/26華山決戰

《夢幻模擬戰》連動《櫻花大戰》

專訪／解密小幫手003

牛排加入《英雄聯盟》LPL RNG擔任主教練

快打開Steam領這兩款免費遊戲

14種《模擬市民》的超黑暗玩法

Garena電競館即將吹熄燈號

最新新聞

《爆爆王M》新模式1:1對戰登場

Free Fire春季盃5/26華山決戰

《夢幻模擬戰》連動《櫻花大戰》

羅技推出經典電競滑鼠G502無線版

電競脫口秀《電競讚起來》 周日登場

《聖女之歌》二部曲下週推體驗版

LMS、CGS移師三創細節公開

Array

Array

《OVERHIT》公開上市時間

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366