全台唯一電競脫口秀《電競讚起來》 狼谷競技台周日登場

記者周之鼎／台北報導

狼谷競技台深度電競訪談節目《台灣競讚》、探討新科技與生活應用新知的《挨踢教室》，深受電競族群的喜愛，為了呼應廣大觀眾希望能一次獲得電競與科技知識的需求與期待，新一季隆重合併，並將兩者特色融合為一，更名為《電競讚起來》，由SoBaD、安娜李搭檔主持。

本周日（5/26）播出首集，適逢《英雄聯盟》2019 MSI 季中四強及冠軍賽，第一次在台灣舉辦，，節目特地至現場拍攝花絮，獨家專訪TL中路選手Jensen、G2中路選手Caps，他們不僅分享這次MSI的打法與感想，也很開心看到許多粉絲來現場加油，甚至也專訪到台灣老中青三代賽評長毛、克萊門、記得，分享他們對於MSI賽事的感想。

《電競讚起來》是台灣唯一電競脫口秀節目，主持人SoBaD、安娜李用輕鬆活潑的對談，深入淺出探討電玩產業的背後故事及科技新知；並以雙主播方式播報週報，報導國內外最新科技、電競大小事，徹底滿足觀眾的求知欲望。

這次成為節目搭檔，SoBaD開心直呼：「能跟安娜合作，我超級興奮的！只是希望她能嘴下留情，給清朝蟲王一點顏面啊！」認為安娜李是電競圈的主持天后，多才多藝、人又正，「多一個人跟我一起在節目上嘴砲，當然是潮爽der啊！」



安娜李則說，兩人之前已有多次合作經驗，彼此默契十足，很欣賞SoBaD，「平常都是我自己說話，從頭到尾把空檔填滿，現在有他，我就可以當個掛網仔了！」但她也忍不住虧SoBaD：「除了你之外，不能給我其它更帥、更師一點的人嗎？」

「從努力築夢的人，變成幫別人編織夢想的人。」SoBaD認為，電競的發展不僅需往外拓展，更要往下紮根，需要各方的幫助，狼谷競技台也在這塊努力；不能只有圈內人懂電競，應該讓不同年紀、不同族群都了解，試圖翻轉「電競還不就是玩遊戲」的刻板印象。





狼谷競技台《電競讚起來》首集將於本周日（5月26日）晚上8點，在中華電信MOD 210頻道，聯維、寶福有線電視頻道168台，彰化三大、新彰有線電視頻道168台及花東洄瀾、東亞、東台、東播168台播出。



