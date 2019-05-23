NEXON RPG手遊華麗之作　《OVERHIT》公開上市時間

記者樓菀玲／台北報導

NEXON旗下備受期待的RPG華麗之作《OVERHIT》官方今日公開全球版本將在5月30日正式推出，遊戲內完整支援11種語言，包含中文、英文、德文等語系，官方在今日同步釋出遊戲特色，讓玩家一睹為快。

《OVERHIT》是由 NAT Games 開發新作，是一款聚集了各路英雄參與戰鬥的 RPG，遊戲本身採用 Unreal Engine 4 引擎打造，呈現出手機遊戲華麗的高水準畫質。擁有電影般技能演出的 120 名英雄角色，以及如同觀看電影般的短篇劇情是其最大的亮點。

《OVERHIT》是以指令式 RPG 玩法作為重心，玩家可以親身體驗在超過 120 名英雄們炫目的技能施放，還能透過不同英雄的專屬的劇情關卡，深度認識極富個性的角色，更能夠透過自由配對不同的英雄陣型來攻略豐富多元的副本，再將獲得的資源運用在強化英雄上，培養出屬於自己的菁英陣容。

標榜在行動裝置環境可以體現的超高水準的Full 3D手機遊戲。遊戲主打電影般的技能動畫和使人入戲的故事劇情，在「冒險」模式關卡提供的以Full 3D為基礎的故事劇情，玩家將可一覽《OVERHIT》的高質感以及具有豐富色彩的故事。

在遊戲當中，一個隊伍由5名角色構成，並有根據保有各種能力值的角色組合和陣容配置左右勝負的戰略戰鬥系統。此外，透過各有特色的英雄們在戰鬥中搭配組合形成「OVERHIT獨特合體技能」能夠體驗更加華麗的戰鬥。



事前預約期間凡是完成參加事前預約的玩家，即可在遊戲正式上線後，獲得SSR等級的「蘇菲亞」。除此之外，參加Google Play事前預約，也可以從次元石/亞侖/冒險點數/轉蛋券中，隨機獲得1種獎勵的「事前預約禮物箱子」等好禮。