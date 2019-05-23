《英雄聯盟》2019洲際賽LMS名額遭砍 將與越南共同參賽

記者周之鼎／台北報導

Riot Games 今（5/23）日公開了《英雄聯盟》洲際賽的各項細節，今年的亞洲對抗賽將於韓國舉行，過往由LPL、LCK、LMS三大賽區相爭的戲碼將加入VCS （越南）賽區，但同時LMS賽區名額也從4個降為兩個。

今年的亞洲對抗賽將於7 月 4 日到 7 月 7 日在首爾的獎忠體育館舉行，前兩日為小組賽，後兩日為淘汰賽。VCS將派出兩支隊伍與LMS組成聯軍對抗中韓。LMS、VCS都將派出春季賽前兩名隊伍。對於LMS來說並不是好消息，代表三、四名的AHQ、JT缺少了對抗國外一流戰隊的經驗累積。

2019亞洲對抗賽參賽隊伍如下

LMS：Flash Wolves、MAD TEAM

VCS：Phong Vu Buffalo、EVOS Esports

LCK：SK Telecom T1、Griffin、Kingzone DragonX、Damwon Gaming

LPL：Invictus Gaming、JD Gaming、FunPlus Phoenix、Top Esports

此外就先前的官方公佈，今年的洲際賽也排除其他三個外卡賽區組合，整個洲際賽僅剩亞洲對抗賽與歐美對抗賽。