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《英雄聯盟》閃電狼戰AHQ 3:2艱苦獲勝要再拼冠軍連霸

記者周之鼎／台北報導

台港澳《英雄聯盟》LMS春季季後賽於今（4/13）日進入第二天的賽程，由兩隻老牌強隊AHQ對上閃電狼（FW），雙方雖然在今年都走馬換將，但在新生代的比拼下依舊精彩，雙方戰到搶尾的第五盤，最後由閃電狼以3:2獲勝，成功前進春季冠軍賽。

第一場雙方前10分鐘都相安無事，但閃電狼主導了河道視野，率先拿到小籠和預視者，直到17分鐘雙方才在上路打出1換1。閃電狼採取窒息式的壓制先拿下AHQ的三座外塔，直到29分鐘靠著Hanabi的凱能傳送FW一波打出0換5拿下巴龍底定大局，36分鐘再一次一換四後以10:1的人頭輕鬆結束比賽。

第二場AHQ則靠著Gank率先拿到首殺，雙方隨後在中路、上路接連兩波會戰交換等量人頭，21分鐘閃電狼率先開巴龍，AHQ前來截擊打出3換4反拿下巴龍，AHQ推塔途中再爆發會戰，靠著凱能再次傳送反打一波0換3又推掉了下路兵營。不過閃電狼在經濟落後不多，連續兩波會戰打退AHQ後反拿下第二條巴龍，完全要回了先前的劣勢，加上閃電狼拿下四條小龍，在遠古巨龍戰再次擊殺數位AHQ成員，之後逆轉拿下比賽。以2:0聽牌。

第三場AHQ換上Wako頂替An打射手，閃電狼也靠著Betty在下路進攻取得人頭與線路優勢，但AHQ靠著前期的團戰連兩波獲勝，14分鐘再一波下路4夾2塔殺，換路後又想再上路再發動夾殺，但閃電狼則是以1換2成功檔下止血。但AHQ再一波2換3的團戰，加上5/0/3的勒布朗讓閃電狼依然相當掙扎。26分鐘的會戰閃電狼在野區的會戰成功的反殺AHQ兩人，隨後吃下巴龍，不過自己也付出阿祈爾的生命。30分鐘AHQ趁著FW衝上去擊殺wako時讓Ziv的凱能得以發揮，打出1換5的團戰，第三條巴龍戰AHQ再以0換5的ACE後拿下比賽追回一分。

第四場閃電狼想把資源放在Betty的汎身上，AHQ也抓到機會兩度gank擊殺，讓FW的如意算盤破滅，AHQ8分鐘在河道一波漂亮的1換4打出大優勢，隨後的預示者戰又連收三個人頭，AHQ準時20分鐘吃下巴龍，閃電狼可說兵敗如山倒，AHQ僅花24分鐘就結束了第四場，以2:2將比賽逼入尾盤。

來到最後一場，雖然AHQ前期再次再下路落後，但靠著小型會戰碰撞再打回來，雙方隨後都開始顯的謹慎，但24分鐘AHQ在下路進攻似乎有些溝通失誤，閃電狼抓到這個機會打出0換3，連取小龍與巴龍，姍姍復活的AHQ則硬是拖了兩個閃電狼成員陪葬。31分鐘的會戰閃電狼打出2換5，拿下第二條巴龍，AHQ孤注一擲的團戰依舊失敗，最後閃電狼以3:2獲勝，前進春季冠軍賽。

春季冠軍賽將於4月20日在高雄電競館面對季賽第一的MAD。閃電狼自2016年起連六季雄霸LMS，能否延續傳奇或者遭到MAD終止值得關注。

關鍵字：LMSLOL英雄聯盟AHQ閃電狼fw

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