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要重演老四傳奇？AHQ擊倒JT晉級春季準決賽

記者周之鼎／台北報導

台港澳《英雄聯盟》LMS春季季後賽於今（4/12）日正式開戰，首戰由AHQ對戰中信 J Team，AHQ延續了季末的好表現，加上陣中射手An回歸，以3:1淘汰J Team，晉級下一輪季後賽。

第一場JT打野Hana在前期有著非常好的表現，先在上路gank成功拿到首殺，再在對陣劣勢下偷重掉了預視者。不過進入會戰期後JT始終找佈道自己想打的團戰，AHQ在30分鐘趁隙拿下巴龍，但進攻中路的時候有兩人遭到擊殺攻勢受阻，第二條巴龍戰AHQ先擊殺koala和Hana後拿下，就此確保勝利契機，在陸續推掉三個兵營後拿下比賽。

第二場J Team的李星初期就在打野拿到優勢，9分鐘在下路4夾2成功，AHQ想靠赫克林繞背傳送進攻但是也沒能拿到成果，靠著李星的好表現開始壓制AHQ，拉開經濟差距後AHQ無力抵抗，31分鐘主堡就被擊破，JT取得1:1平手。

第三場AHQ初期就靠著瑟雷西的閃現檔招後反打拿到首殺，10分鐘一波龍區的會戰打出1換3，確保了前期的優勢後滾起雪球，16分鐘再在上路抓到雙人組隨後戰況已經一面倒，29分鐘一波0換5之後直取主堡獲勝。

第四場AHQ展現了如同歐美隊伍般的轉線戰術，把經濟集中在AN身上，很快就拉起了整場的節奏，雖然在人頭上J Team有拉住，但因為塔斷的快，AHQ在中期逮到一次擊殺2人拿到巴龍，28分鐘再一波1換4情勢大好，不過沒想到An居然進了雷茲的傳送直接到敵陣中遭到秒殺，導致J Team反打一波，不過AHQ趁著JT回補拿下第二條巴龍再度進逼，數次拉扯後AHQ逮到反打機會擊殺凱特琳，一路直推主堡，以3:1晉級，將於明（4/13）日對戰閃電狼，求取進軍冠軍戰績會。

關鍵字：英雄聯盟LMSAHQJT

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