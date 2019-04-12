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《英雄聯盟》春季賽榮耀時刻頒獎 AHQ Alex獲MVP

▲英雄聯盟春季榮耀時刻。（圖／翻攝youtube）

記者周之鼎／台北報導

台港澳《英雄聯盟》LMS春季季後賽於今（4/12）日正式開戰，在賽前頒發了春季季賽的「榮耀時刻」各項獎項。

首先是最佳新人獎，由 GRX 的 Bruce獲得，雖然Alpha的兩位新人選手都表現的不錯，但可能還是受到了戰隊成績的影響未能獲獎。最佳進步獎由 AHQ Wako 獲得，Wako在今年從中路轉往下路，打出了不同於在中路給人宰制力不強的印象。在最佳教練團的獎項中，MAD和AHQ同樣獲得22積分，但由於季賽第一名的MAD獲得較多的第一名票數，獲得了該獎項。

最佳第一隊分別是上路REST、打野Kongyue、中路FOFO、射手Betty以及輔助K。而春季最佳選手（MVP）由AHQ的打野選手Alex獲得，Alex在賽季中段開始成為AHQ的打野主力，在調整選角策略與隊友的溝通後，Aliex在比賽中進退場時機都抓得很好，因此死亡次數也相對較低。

《英雄聯盟》LMS春季季後賽現正進行中，本次春季季後賽同樣採冒泡賽制，今（4/12）日由AHQ對上中信 J Team，明（13）日由今日勝者對上閃電狼，而勝者將於下週的春季冠軍賽對戰MAD，春季冠軍將可代表LMS出戰今年的季中邀請賽。

關鍵字：英雄聯盟榮耀時刻LMSAHQMAD

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