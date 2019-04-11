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《七騎士》新英雄「泰菈」來了　新系統「守城戰」登場

《七騎士》新英雄「泰菈」來了（圖／網石遊戲提供）

記者樓菀玲／台北報導

網石遊戲於今日宣布，旗下RPG手遊《七騎士》迎來全新來自魔法學會的特殊英雄「泰菈」，開啟新公會系統「守城戰」，並有慶祝更新的簽到、活動任務推出。

本次加入的全新特殊覺醒英雄「泰菈」，是遊戲中另一英雄「克拉汗」的妹妹，隨著玩家不斷提升泰菈等級，將可解鎖豐富內容和各式召喚券，如升等至42級後，玩家將可觀看專屬泰菈的故事「蓋亞的禮物」，而當泰菈升等至50等級，玩家可獲得飾品伊莎貝拉的怨氣。

此外，本次也帶來全新內容「守城戰」。守城戰中，玩家需防止侵略怪物的攻擊，捍衛「守護石」。玩家將安排主要、待機戰鬥隊伍共8位英雄上陣，守護石則配置在玩家戰鬥隊伍後排。當玩家配置防禦型或支援型英雄時，守護石會獲得附加防禦率及生命力，玩家在指定時間內，只要成功守住守護石即算獲勝，將獲得可用來替代裝備、進行超越的消耗道具「超越之石」、寶石強化材料和裝備強化材料等好禮。

《七騎士》新英雄「泰菈」來了（圖／網石遊戲提供）

《七騎士》新英雄「泰菈」來了（圖／網石遊戲提供）

本次更新後，赫雷倪亞也獲得Remake。此外，為慶祝覺醒特殊英雄泰菈更新，官方推出多項活動並將致贈玩家多項好禮，包含全新簽到活動，玩家將可獲得6星英雄召喚券、6星伊莎貝拉飾品選擇券等好禮。全新活動任務也同步開啟，玩家只要完成各項任務，就能獲得多項好禮。

關鍵字：手機遊戲Netmarble七騎士

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