《劍俠 踏歌行》事前登錄開跑　4/11雙平台正式上線

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由Eskyfun遊戲平台代理發行2019最具臨場感的武俠MMO手遊《劍俠：踏歌行》（原《劍俠：踏馬尋歌》）今（9）日宣布即日起開放事前登錄活動，遊戲將於4月11日正式在雙平台上線。《劍俠：踏歌行》以無鎖定視覺與三段式輕功的玩法結合，為玩家呈現真正的武俠江湖體驗。

《劍俠：踏歌行》採用全3D引擎製作，運用實時光照、場景動態效果，搭配次世代屏幕輝光，讓玩家在手機屏幕裡，也能感受到浩瀚無垠的大世界。不論是京城、唐門、少林寺等多種場景，都可以在廣袤江湖自由探索，720度三段無限制輕功，飛簷走壁、登萍渡水，立於高空俯視天下，尋找屬於自己的秘密基地，本作內含有許多豐富時裝主題，包括蘿莉、御姐、泳裝、小家碧玉及閨秀等各種主題，想穿哪套就穿哪套，還有武器、背飾、暗器等可自由搭配。此外，玩家也可以依照自己的喜好搭配專屬的個人動作。

遊戲內有單人PK的紫禁之巔、華山論劍以及多人混戰的武林大會，還有陣營對抗的群雄爭霸、幫派對戰，每種戰鬥都是快意江湖的極致，玩家可以與武林俠士面對面PK，或是與全服共聚以劍論英雄。此外，遊戲中提供多種趣味雙人社交動作，像是舉高高、比愛心、過肩摔等各式動作，通通都可以做到，在《劍俠：踏歌行》與好友零距離互撩，也可使用專屬動態貼圖萌翻全場，如找到情投意合的另一半，還可以攜手踏入婚姻的殿堂。

目前《劍俠：踏歌行》事前登錄活動已正式開啟，凡參加事前登錄的玩家，即有機會獲得限定主題稱號、新手必備元寶、夥伴進階丹等海量好禮。還有機會抽中「iPhone Xs Max」、「酷炫坐騎金甲神龍」、「MyCard 1000點」等稀有道具。同時，官方也釋出雙平台預註冊／預訂，只要雙平台商店中搜尋《劍俠：踏歌行》，找到遊戲主頁即可完成預訂，遊戲正式上線後即可搶先體驗。