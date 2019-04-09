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《公主連結》百位玩家為「貪吃佩可」齊唱生日快樂歌慶生

《公主連結》百位玩家為「貪吃佩可」齊唱生日快樂歌慶生（圖／So-net提供） 

記者樓菀玲／台北報導

So-net旗下代理的日本殿堂級動漫手遊《超異域公主連結☆Re:Dive》(以下簡稱：《公主連結》自2018年8月上市後不僅已突破70萬下載，更獲得2018 巴哈姆特動漫大賞「年度人氣行動裝置」金賞以及「年度十大人氣遊戲」第二名，顯示台港澳玩家對《公主連結》的喜愛及關注。

營運團隊為感謝繁中版玩家的熱情支持，特地於3月30日首次舉辦玩家見面會，除入場即可領取「經典限量卡包伴手禮」外，現場準備在地美食、趣味競賽、價值百萬的獎品…等內容，更邀請人氣歌手鄧福如、陳芳語聯袂出席表演及擔任頒獎嘉賓，豪華的活動內容表達台灣So-net對於玩家的感謝與重視。

《公主連結》百位玩家為「貪吃佩可」齊唱生日快樂歌慶生（圖／So-net提供）

活動的最後，因適逢3月31日為「美食殿堂」的貪吃佩可生日，陳芳語帶動現場百位玩家一起為貪吃佩可唱生日快樂歌提前為她慶生，將整場活動的氣氛帶入最高潮，最後在由Denka所扮演的貪吃佩可切下蛋糕後為見面會畫下完美句點。

進入《公主連結》見面會報到區即可看到超巨幅環景拍照牆，玩家可與喜愛的公主合照留影外還可獲得僅限玩家見面會才有的「經典限量卡包伴手禮」。

此次見面會準備多道精緻美味料理供玩家品嚐，同時官方推出結合遊戲內容的綜藝團康活動，讓玩家不僅止於遊戲內享受《公主連結》，還要與可愛的SG及其他勇者騎士互動，齊心合力過關拿大獎。此外，營運團隊也在活動中進行摸彩項目，其中不乏Mac Air、iPad Wi-Fi 32GB 9.7吋、公主人偶抱枕、超值虛寶…等高達百萬金額的豐富獎品，更令人驚喜的是原廠Cygames也特別準備限量繪師親筆手繪板送給玩家，讓拿到的玩家直呼「《公主連結》見面會不僅有得吃還有得拿，太值得了！」

《公主連結》百位玩家為「貪吃佩可」齊唱生日快樂歌慶生（圖／So-net提供）

為讓玩家享受猶如大型晚宴般的氛圍，本次見面會還特地邀請人氣歌手鄧福如、陳芳語出席並帶來多首膾炙人口的歌曲表演，讓玩家享受如同演唱會搖滾區的位置，近距離欣賞精彩演出。總製作人Addy也頒發「戰隊競賽特別成就獎座」，感謝玩家上市以來的熱情支持。

《公主連結》百位玩家為「貪吃佩可」齊唱生日快樂歌慶生（圖／So-net提供）

▲ 人氣歌手鄧福如現身歌唱。

《公主連結》百位玩家為「貪吃佩可」齊唱生日快樂歌慶生（圖／So-net提供）

▲ 實力派歌手陳芳語為現場百位玩家帶來多首膾炙人口的歌曲。

見面會接近尾聲，正當大家都以為就此結束時，工作人員從旁推出量身訂製的六層高「貪吃佩可」翻糖蛋糕，原來3月31日適逢「美食殿堂」公主之一的貪吃佩可生日，營運團隊藉此機會特地訂製生日蛋糕，邀請所有嘉賓與在場玩家們為她提前慶生，而扮演真人貪吃佩可的知名Coser兼實況主 Denka也在主持人的呼喚下現身，由歌手陳芳語帶領百位玩家齊唱生日快樂歌祝賀貪吃佩可成長一歲，將整場活動氣氛帶入最高潮。而見面會也在貪吃佩可切下蛋糕的同時畫下完美句點，總製作人Addy也期許未來將會舉辦更多元的線下活動，與廣大的玩家們同樂。

關鍵字：手機遊戲公主連結

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