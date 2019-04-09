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談 GRF 預測直落三取勝　Faker ：我們不可能遭到擊敗

▲ SKT 中路選手 Faker （圖／翻攝自YouTube／LCK Global）

▲ SKT 中路選手 Faker （圖／翻攝自YouTube／LCK Global）

網路新聞中心／綜合報導

 南韓《英雄聯盟》 LCK 職業聯賽於（ 7 ） 日舉行 2019 春季季後賽第二輪，由 SKT T1 （簡稱：SKT）對上 Kingzone DragonX（簡稱：KZ），最終 SKT 以直落三擊敗 KZ 晉級總決賽，而賽後 SKT 戰隊進行簡短訪問。

首先談到在決賽中即將遇上Griffin（簡稱：GRF） ，但是 SKT 與 GRF 交手戰績似乎不是很理想，是否會感到相當擔憂，Faker 回應說，其實每次進入決賽都相當有自信，即使 GRF  Chovy 賽季中表現相當好，仍然相信自己能夠順利擊敗他。

▲ SKT 輔助選手 Meta（圖／翻攝自YouTube／LCK Global）

▲ SKT 輔助選手 Meta（圖／翻攝自YouTube／LCK Global）

而提及賽事中 Faker 精彩發揮令人相當印象深刻，甚至非常多粉絲認為狀態已經恢復，對此，Mata 表示，Faker 比起在意對手似乎更專注要獲得勝利該做些什麼，就如我們所見 Faker 的狀態已經恢復不少，只是我認為還不到以往那種水準；不管如何，現今他依舊不斷努力提升自身的狀態，相信總決賽也可以打出 Super Carry 的表現。

南韓今日舉行 LCK 總決賽事前發佈會

在發表會訪問中 GRF 教練 cvMax 曾表示預想直落三擊敗 SKT 拿下勝利，Faker 回應說，目前自己預想比分不可能是直落三，而是 3 :1 或 3:2 的情形，坦白說我們不可能遭到擊敗。

先前有許多人認為 Faker 狀態已經有所提升，目前有考慮何種狀態來應戰對手，對此，他表示，雖然有一些評價出現，但是競爭對手戰術變化很大，因此正在努力提升自己的狀態，目前大約調整到 70% 至 80% 左右。

值得一提的是，2019 LCK 春季季後賽， 屆時將在 4 月 13 日（台灣時間下午 16:00） SKT 對決 GRF 角逐總冠軍，有興趣的玩家不妨可以關注一下。

關鍵字：電競英雄聯盟LOLMetaSKT

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