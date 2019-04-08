《騎士編年史》進入第二季　全新覺醒系統登場

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網石今(8日)宣布，期下熱門RPG手遊《騎士編年史》的冒險故事，即將繼續踏入下個篇章，本次重大更新帶來全新第二季內容，有更多好玩豐富的活動、系統，包含全新英雄角色推出、提升英雄等級的覺醒系統登場和多項功能優化提升，以及配合更新的慶祝活動。

從即日起，玩家可以在《騎士編年史》發現全新冒險內容，包含從秘密團體封印中解放出來的「德瑞安種族」新英雄「蒂莉歐涅」和「菲爾莉娜」的故事。「蒂莉歐涅」屬於暗屬性攻擊型英雄，擁有能夠感知對手的能力，玩家可透過英雄召喚獲得。而「菲爾莉娜」則是光屬性攻擊型英雄，玩家可在「菲爾莉娜」的降臨副本中獲得。





另外，本次更新後也推出全新「英雄覺醒」系統。適用覺醒的英雄包含玩家最愛的白色騎士團長的「德米安」和暗黑騎士團首領「阿休雷」。玩家可以使用「覺醒聖水」來幫英雄進行覺醒，將已強化60等級、6星級與星級強化至6階的英雄角色強度再提升。

官方補充，覺醒共有6個階段，當達成所有覺醒後，「覺醒被動技能」將會開啟，讓英雄的變得更加強大。除能力提升外，德米安、阿休雷達成覺醒後，也會換上全新覺醒後的服裝亮相。

即日起，玩家可以挑戰單人降臨副本「德瑞安皇女：菲爾莉娜降臨」。在副本中，玩家可以挑戰SSR、五星弒神等級的菲爾莉娜。此外，從即日起至17日止，慶祝降臨副本推出，玩家只需使用平時一半的體力即可進入遊戲。玩家順利通關後，還可獲得全新英雄菲爾莉娜。

本次更新也推出專屬既是怪物獵人又是火焰魔法師「梅麗」的史詩任務，玩家可以跟隨梅麗的腳步通關冒險、擊退怪物，成功完成任務還可獲得4星SSR的梅麗。此外，玩家也能在史詩任務的副本中，收集限定服裝材料，跟著梅麗的腳步完成任務後，即可製作梅麗專屬的特別史詩服裝「怪物獵人」。

除帶來新角色、新系統，本次更新也提高英雄風車等級，從原本的2等級升等至3等級。當英雄風車到達等級3時，將可透過英雄變換，可將SSR等級的英雄變換為其他SSR等級英雄的功能。

