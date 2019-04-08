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《天堂M》攜座駕徒步遶境10公里　限期推出「春之襲擊者」活動

《天堂M》攜座駕徒步遶境10公里　限期推出「春之襲擊者」活動（圖／遊戲橘子提供）

記者樓菀玲／台北報導

享譽國際、台灣最具代表性的世界級傳統文化活動-大甲媽祖遶境進香已於昨天熱鬧展開。由遊戲橘子代理，暢銷排行榜龍頭的手遊鉅作《天堂M》用實際行動參與台灣信仰文化盛事，首次由人氣七大職業角色「王族」、「騎士」、「妖精」、「法師」、「黑暗妖精」、「槍手」、和「龍鬥士」組成史上最狂遶境團，搭配造型獨特、全台第一也是唯一的《天堂Ｍ》新伺服器專屬座駕，成為遶境大隊伍中最搶眼的亮點。

這座「前無古人」的專屬座駕，是專門為此次遶境活動量身打造，外觀完美的將《天堂M》遊戲風格與在地傳統色彩、祥雲等元素進行融合，並陳列遊戲七大職業icon，奇幻又復古的座駕與科技味濃厚的伺服器放在一起，形成強烈的對比。《天堂M》團隊表示，希望能透過這種另類的「人機合一」方式來展現心意，祈求媽祖賜福未來加開的新伺服器，造福廣大玩家。

《天堂M》攜座駕徒步遶境10公里　限期推出「春之襲擊者」活動（圖／遊戲橘子提供）

此外，《天堂M》獨特的遶境陣仗與數萬信眾共同從台中出發徒步前往彰化，約10公里長的路程途中，凡經過的廟宇都會進香，祈求福氣加持；而不同於以往的進香團形式也引起隊伍中許多信眾好奇，不斷有人主動遞上毛巾、水、補給品表示關心。

除了參與媽祖遶境盛事外，《天堂Ｍ》結合在地文化，自4月3日(維護後) 至4月17日(維護前)為期兩周推出限時「媽祖副本」，召集航海守護神解開「媽祖的幸運」，凡組隊進入副本打怪或完成任務，將有機會獲得英雄級的道具；同時《天堂M》也與大甲鎮瀾宮首度跨界合作，在《天堂M》官網與beanfun!推出「線上擲筊」活動，玩家每天有三次機會，只要連續擲出三個聖筊，即可獲得經爐火加持的《天堂M x鎮瀾宮》平安符(每日限量100份，換完為止)或beanfun!零用金(錢母)100元或10元。

《天堂M》攜座駕徒步遶境10公里　限期推出「春之襲擊者」活動（圖／遊戲橘子提供）

除媽祖副本活動火熱進行中，四月《天堂M》遊戲內更迎來春天的氣息，本週三4月10日(維護後)起至4月24日(維護前)期間，推出期間限定活動「春之襲擊者」，供玩家單人打怪奪寶。60級以上的玩家，在活動期間，只要完成「襲擊者營地入侵」每日任務，就可以獲得「襲擊者營地移動卷軸(活動)」，並透過該移動卷軸前往活動副本「襲擊者營地」，並在限時5分鐘內盡情打怪拚紅武。

關鍵字：手機遊戲遊戲橘子天堂M

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