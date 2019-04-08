《侍魂 曉》6月開戰釋出全新預告 即日起開放預購

記者周之鼎／台北報導

SNK於上週末正式公開經典格鬥遊戲《侍魂》新作《侍魂 曉》即將於6月27日在PS4、XBOX ONE推出並可於即日起開始預購。

「侍魂」系列自1993年誕生於世，用冷兵器進行戰鬥的這一劍戟格鬥系列遊戲風靡了全世界。歷經11年歲月，完全新作終於閃亮登場！本作採用UNREAL ENGINE 4遊戲引擎製作。在繼承系列遊戲極具魅力的世界觀和遊戲體驗的同時，更面向絕美的畫面做出進化。新追加的功能中，AI可以學習玩家的戰鬥方式並製作出玩家的「替身」。

本次的故事舞台始於初代《侍魂》的一年前。新的災害籠罩日本國全境，各色劍豪堅守自身信念的物語就此開幕。系列故事將編織出新的劇情發展。歷代13名人氣角色攜手3名新角色引領劇情走向高潮，總計16名劍士參戰。更多角色則將以DLC的方式參與戰鬥。本次的系統中，歷代人氣系統怒氣值、一閃、秘奧義都將重現。

本次的「標準版」、「DELUXE PACK」前期購買特典為 DLC服裝 「懷舊3D：霸王丸」，「DELUXE PACK」、「季票」前期購買特典為DLC服裝 「懷舊3D：娜可露露」，標準版預計售價新台幣1,790元，包含季票的「 DELUXE PACK 」售價新台幣2,390元。日本官方同時公開預計於今年冬季於PC、Nintendo Switch上推出，此外也會推出大型機台版本。

▼本次的前期特典。



