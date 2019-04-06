Aqours來台粉絲熱情迎接　TICC熱唱重現動畫經典場面

▲ Aqours 今日於台北國際會議中心盛大開唱。（圖／雅慕斯娛樂提供，下同）

記者樓菀玲／台北報導

《Love Live! 學園偶像計畫》是以「大家一起實現的故事」為主軸，進行多元媒體經營的校園偶像企劃，系列作《Love Live! Sunshine!!》的校園偶像團體「Aqours」，暨 2018 年舉辦亞洲巡迴見面會之後，2019年舉辦首度亞洲巡迴演唱會，並於 4 月6 日及 7日再次造訪台灣，在台北國際會議中心盛大開唱。

由電視動畫第一季的片頭曲「青空Ｊunping Heart」開始演唱，以及 Aqours 第一次出席紅白歌合戰時表演的「君の心は輝いているかい？」等歌曲，Aqours九位成員在舞台上重現各動畫經典場面，帶領粉絲們一起進入動畫的世界，另外，2018年見面會的主題曲「Landing Action Yeah!!」表演時，所有粉絲也跟著一起大合唱，整個會場融為一體。

在全場不停歇的安可聲中，飾演高海千歌的伊波杏樹用中文在現場喊著：「全力閃耀到最後！從零到一 Aqours Sunshine!!」，Aqours 再度登場，在安可也帶來一連串精彩表演感動結束今晚的演出。

明日 4 月 7 日，將是本次亞巡台北場最後一場演出，主辦單位表示會場有少量當日券可供粉絲購買，同時在台北信義威秀影城舉辦演唱會現場轉播，現場亦有開放購票。

