《血界戰線》主題曲樂團來台　熱唱多首名曲嗨翻粉絲

記者樓菀玲／台北報導

曾為《血界戰線》、《TIGER & BUNNY》、《舞動青春》、《3月的獅子》等熱門動畫創作歌曲，同時也是為 LiSA、內田真禮、sphere 等知名音樂人帶來經典歌曲的創作才子田淵智也(B)所屬樂團，UNISON SQUARE GARDEN在4/4(四)於台北CLAPPER STUDIO展開了樂團首次在台的專場演出。

事前接受媒體採訪時樂團成員就已經充分表現出它們的迫不及待，也非常希望能藉由這次帶來屬於USG的音樂語言，能讓他們與台灣的歌迷更加互相理解彼此：「很期待台灣的大家會用什麼樣的方式回應我們呢！」貝斯手田淵智也笑著說。

經過一晚的充分休息，在台灣歌迷的引頸期盼下首先揭開演唱會序幕的是「君の瞳に恋してない」。在輕柔女聲的背景音中突然出現、打破現場靜謐氛圍的第一個爆裂音即刻點燃了歌迷們的尖叫歡呼！毫不停歇、像是要把睽違一年七個月不見的思念全部化作能量、UNISON SQUARE GARDEN演奏了「リニアブルーを聴きながら」、「アトラクションがはじまる」跟「10% roll, 10% romance」。

樂音稍停，第一樂章裡帶著歌迷極速狂飆的團員們露出笑容，主唱兼吉他的齊藤宏介朝著麥克風吐出了今晚點燃現場粉絲的一句招呼：「大給厚！！！我們是、UNISON SQUARE GARDEN！！！！」，字正腔圓又道地的台語發音讓台灣粉絲激動歡呼不已、頻頻揮舞手上的應援毛巾示意。「請自由的享受，請多多指教！」齊藤掏出A4大抄，用發音可愛的中文向台下聽眾傳達了樂團貫徹始終的思想ーー音樂是自由的。

從「mix juiceのいうとおり」轉換到「マスターボリューム」，鼓手鈴木貴雄展現了驚人的節拍技，全場粉絲跟隨著節拍揮手揮成一片熱情的海洋。而當人氣動畫舞動青春主題歌「Invisible Sensation」以及豪華曲目「天国と地獄」的前奏一下，全場歌迷歡呼跳躍、從全場歌迷不敢置信卻又狂喜的眼神中可以品出現場聆聽UNISON SQUARE GARDEN神曲的感動。

在簡單換場過後，UNISON SQUARE GARDEN帶來的是「静謐甘美秋暮抒情」、「harmonized finale」、「オーケストラを観にいこう」等曲，齊藤高亢純淨的嗓音帶著全場歌迷絲毫不停地滑過一首首歌。幕轉暗，第二次換場之後首先劃破靜寂的是田淵！為各位期待已久的歌迷秀了一段貝斯炫技、不落人後的齊藤也速刷吉他旋即加入鬥曲。精心設計過的燈光灑落，正中央默默打鼓的鈴木甩頭髮扔鼓棒、展現狂野鼓技怒刷一波存在感，精彩刺激的現場演奏讓觀眾大聲叫好。

「fake town baby」、「徹頭徹尾夜な夜なドライブ」，接著是被粉絲封為UNISON SQUARE GARDEN入坑神曲、絕對必聽不可的「シュガーソングとビターステップ」，氣氛熱烈、不少歌迷在台下搭肩跳舞。之後齊藤略停一停，同時燈光像星辰一樣射向聽眾，他開口告知「最後一首，オリオンをなぞる」，還來不及冷卻就又被點燃、不少等到神曲現世的歌迷忍不住流下幸福的眼淚。

安可曲來的很快，在大家簇擁下回歸舞台的團員簡單的揮揮手，直接演奏了「春が来てぼくら」、「シャンデリア・ワルツ」兩首曲子，意猶未盡的歌迷揮舞雙手隨著強勁的節拍時而歡呼、時而跳躍。團員突然冒出一句「我學會、我要一瓶啤酒！乾杯！」逗笑全場。接著第三首也是最後一首的「桜のあと (all quartets lead to the?)」是知名動畫「夜櫻四重奏」主題歌，整場精彩演出在齊藤乾淨且餘韻悠長的歌聲中劃下完美句點，「多謝！」他們說，並約定了「下次再見！」。