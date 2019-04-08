《爐石戰記》HCT 總決賽台灣　承泰不要、羅傑分組名單曝光

▲ 台灣選手羅傑、承泰不要（合成圖／來源1 ：暴雪電競粉絲團，來源2：暴雪直播畫面）

網路新聞中心／綜合報導

《爐石戰記》冠軍巡迴賽於 4 月 25 日 至 28 日在台北和平籃球館舉辦，屆時將齊聚 16 名來自世界各地高手，其中包括台灣選手「羅傑 Roger」與「承泰不要 BloodTrail」一同角逐《爐石戰記》世界冠軍寶座，近日 Blizzard 搶先公開總決賽宣傳影片。

本次《爐石戰記》冠軍巡迴賽集結包含了 2018 年《爐石戰記》HCT 夏季、秋季、冬季冠軍戰四強，以及四大賽區（大陸、美洲、歐洲與亞太區）的全年度積分前 16 名選手參賽。另外，台灣選手「羅傑 Roger」則是分配至D 組，「承泰不要」則是被分配到為 A 組。

▲（圖／暴雪娛樂提供）

《爐石戰記》創意總監 Ben Thompson 和首席定稿設計師 Dean Ayala 也將陪伴現場上千位觀眾見證 2019《爐石戰記》世界冠軍的誕生。另外，本次《爐石戰記》HCT 世界總決賽中，除了各式各樣的紀念品活動之外，在現場也將販售限量 2019《爐石戰記》HCT世界總決賽紀念 T-shirt 等等周邊商品，有興趣的玩家不妨前往一同為台灣選手加油！