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獨家／探訪動畫《ULTRAMAN》誕生地 揭開動作捕捉幕後過程

記者周之鼎／東京報導

日本國民英雄「超人力霸王」的最新動畫《ULTRAMAN》已於本月在Netflix獨佔上架，本次我們在Anime Japan期間，造訪了製作動畫之一的 SOLA DIGITAL ARTS ，探訪《ULTRAMAN》的的誕生過程。

《ULTRAMAN》是由NETFLIX獨佔，並由日本動畫製作公司Pordaction IG與SOLA DIGITAL ARTS合作的作品。Pordaction IG成立已經30年以上，過往以手繪動畫為主，而SOLA DIGITAL ARTS則善於製作3D動畫，這次的《ULTRAMAN》不但採用了全3D動畫，還使用了動作捕捉來製作其中的打鬥畫面。我們本次也參觀了SOLA的動作捕捉室，製作團隊解釋了整個製作的流程。

▲SOLA DIGITAL ARTS動作捕捉室。

這次的《ULTRAMAN》由於是動畫，因此流程和電影不同，同時也和傳統的動畫不同。首先就如同一般大家對動作捕捉的印象，演員必須在身上貼上感應點並做動作來捕捉，但同時這些演員也是特別為此甄選來的，除了要會動作之外，也會錄製當下格鬥中的喊聲。在動作捕捉完成後，製作團隊會先取用動作套入模型，並把畫面攝影機的視角設定好，完成了第一階段的畫面。

第二階段則是調整或加入各分鏡之間的動作、速度等等來確立動畫的「時間」，因為超人力霸王仍有一些超人類的動作，到這裡讓動畫整體已經有了雛形，接著就會是聲優上場的時候了，聲優們會依據動作演員的喊聲來做為參考並重新錄製配音，因此和傳統動畫不同的，就是《ULTRAMAN》是在畫面還未完成前就進行配音。聲優配完音後，最後一階段就是完成動畫角色的表情，以及打鬥的特效和各種畫面特效（例如光線攻擊）。不但一個角色的演員其實是兩人，因此在流程上和傳統手繪動畫有相當大的不同。

導演表示，本次也是先應徵動作演員才應徵聲優，而應徵聲優時也不考慮聲優本身的名氣，而動作演員由於在動作時也要說一部分台詞，因為這樣才能反映當時戰鬥的情緒和時間，所以花了很大的功夫來尋找，這樣才能確保之後配音不會出問題。而值得一提的是其中一個怪獸的動作演員和聲優是同一人，因為他在應徵上動作演員後又來應徵聲優，動漫迷可以在注意動畫最後的片尾名單。

再來我們也訪問到了導演神山健治與荒牧伸志，兩位都是在日本動畫界赫赫有名的人物，神山健治執導最著名的作品就是《攻殼機動隊》，而荒牧伸志曾設計過多部動畫的機械設計，也曾執導《宇宙海賊哈洛克船長》，是日本動畫業界早期就開始嘗試使用3D技術的人物，本次會想要使用動作捕捉來做動畫也是荒木導演的意思。

製作團隊表示，這次的《ULTRAMAN》，尺寸則是跟人一樣的大小，這次雖然穿鋼鐵服裝，但是大小跟人一樣的，這一點可以比較受到新一代粉絲的歡迎。導演神山健治表示：「日本人從小就看會變大的英雄，不會覺得不自然，但海外的觀眾不會因此而興奮，我猜日本人以前在雕塑佛像的時候就很喜歡崇尚做大的關係。就如同巴西也有巨大的耶穌像，所以過去的超人力霸王在巴西是很受歡迎的，還有原來的超人力霸王並不會說話，觀眾可以靠自己的想像，但這對於現在的年輕人好像太模糊了，現代人比較喜歡用語言來表達自己的心情。還有，過去超人力霸王是沒有表情的，但是日本人可以從劇情中是自己感受到表情，因為日本人看到機器人其實會視為一個人，像是鋼彈也是如此。」雖然這樣更改設定在事前有點擔心，不過所幸後來的反應還不錯。

而荒牧伸志表示，在技術不斷發展的今日，《蜘蛛人：新宇宙》這部動畫給予了他相當大的衝擊，這是2D和3D技術結合很好的例子，因此也希望可以在日本做出這樣的作品，畢竟分別在3D和2D領域，日本都有非常優秀的創作者。而不否認使用CG動畫成本是非常昂貴的，也因此這次是許多人共同合作來製作才有的結果，導演表示，海報中可以看到很多乘號，而不是加號，因為這就是這部作品最大的特點。

而談到兩個導演間的合作，神山健治說：「我覺得動畫、真人電影導演都一樣，導演看的東西跟一般人看的方向是完全不同的，所以我希望我想要完成的事情成員都要知道，但有另一個導演就可以一起商量，我們兩個人四個眼睛，兩個人可以看到一些一個人看不到的盲點，只要立場相同，有些問題是可以共同應付的。」荒木伸治也說：「我覺得跟神山先生合作的好處是，我們過去有在攻殼機動隊合作過，並不是說我們兩人相似，而是對於作品的看待方式有些相似的部分，神山先生對原作也非常重視，這方面我們的看法是相同的。」

談到《超人力霸王》，神山健治說：「我第一次看超人力霸王是3、4歲的時候，我還記得當時看了變身後打倒怪獸是相當興奮的，這是相當有歷史、粉絲的作品，所以其實不好拍，但我接到這個工作的時候，知道這次故事也不是單純的變身打敗怪獸，因此就想了辦法接下了這個工作。」荒牧伸志則說：「我應該是5、6歲的時候，那時候電視還是黑白的，沒看過那麼巨大的怪獸和超人力霸王，當時年記小什麼都不知道，還以為是真實的，那時候是禮拜天晚上七點固定播出，到現在都還記得，」

而本作最大的挑戰就是如何講述「人與人」之間的關係，由於主角健次郎是一個高中生，發現自己擁有超人之力的他將會面對許多人類的感情，在戰鬥方面也有一些謀求自己成長的故事。而格鬥的場景雖然使用動作捕捉，但實際想呈現的畫面還是有一些 人類很難做出的動作，另外這次《超人力霸王》的造型由於重新更換因此也是相當大的挑戰。

神山導演說，日本最拿手的是手繪漫畫，用這種技術來拍超人力霸王很難，主要是動作複雜，所以我跟荒牧導演一起合作，因為他是最長使用動作捕捉的導演，所以我也想向他學習一下這個新技術，所以知道要合作之後，當然也會想要嘗試使用動作捕捉。」

最後我們也問到，製作NETFLIX上的原創動漫跟電視動漫有何不同之處，導演則表示沒有很大區別，但因為NETFLIX的觀眾可以一口氣看完，而電視至少要等一週，所以基於這一點會考慮如何滿足NETFLIX的觀眾。希望可以拍出粉絲會想一口氣看玩的作品，NETFLIX另外有一個好處是表達方式沒有限制。」

關鍵字：Netflix超人力霸王ULTRAMAN

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