《A3!》公布繁中版愚人節特企　即興劇對決活動內容曝光

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小萌科技有限公司旗下代理的新生代男演員育成手遊《A3!》於今日宣布，「團體對抗賽‧萬聖節'17」即興劇對決活動將於 4 月 4 日全新亮相。

官方表示，「【滿開Birthday】皆木 綴、茅崎 至高級招募」、「A Nightmare on Veludo Way」、「友情招募 鹿島雄三出現率UP」、「剛摘下的鮮·果·拼盤」等許多特色限時活動也將搶先展開，獲得指定角色更可解鎖令人意想不到的後臺劇情。更值得一提的是，營運團隊在遊戲中設計「《A3!》一日更名」愚人節特別企劃，於 4 月 1 日愚人節當天更名為《A4!》，意為Act! Addict! Actors! Academy!，於當日完成每日課題，即可獲得經理松川伊助限定卡。

據了解，每年萬聖節天鵝絨之路都會舉辦大型活動「天鵝絨之路‧萬聖節」，各個劇團皆會盛裝打扮參加活動並進行街頭ACT表演，獲得糖果最多的劇團，可以在華麗的舞台上為所有觀眾進行一場盛大演出。

官方表示，本次MANKAI劇團的小夥伴也將首次參與這項活動，究竟最終獲得優勝的隊伍將會是哪個劇團呢？是精心打扮為雙人木乃伊的皆木 綴和伏見 臣、狼人及惡魔的三好一成和雪白 東還是魔法師和狼人的七尾太一和高遠 丞呢？他們又能否取得最終勝利。