AHQ再拼老四傳奇？LOL LMS春季賽排名出爐

記者周之鼎／台北報導

2019 LMS春季季例行賽常規賽程於日前（3/30）結束，由MAD Team 以 11 勝 3 敗獲得春季例行賽第一名，而 Flash Wolves 以 9 勝 5 敗獲得例行賽第二名 ，中信 J Team、AHQ分居3、4名。

AHQ在去年夏季賽成績極差，昔日世界大賽班底淪為賽區升降賽隊伍，在今年換血後，春季賽第一輪打的也不算好，僅拿下3勝4敗，不過第二輪賽事展開後，AHQ 從中信 J Team 找來 Ysera 搭配 Wako，讓整隊產生奇妙的化學變化，第二輪賽事拿下5勝2敗，而且在好幾場賽事中展現過往落後經濟卻打出「不科學會戰」的特色，並在第二輪接連擊敗MAD、FW等強隊，展現出能一爭冠軍的實力。最終 AHQ 以8勝6敗和中信 J Team同為第三名，雖然在昨日的加賽輸給 J Team ，但已經確保了季後賽名額。

許多粉絲也期待AHQ能重現2015年的老四傳奇，該年AHQ同樣以第四名進軍季後賽，但到了季後賽卻展現出完全不同於季賽時的強大，以9-1的小分接連橫掃三隊，包含當時星光褶褶，以19勝1負結束季賽的閃電狼，以及「心魔」TPA，奪下該屆春季賽冠軍。。

LMS季後賽將於4月12日開戰，賽事分為兩階段共三日，以BO5冒泡賽事進行。第一階段賽程將在 4/12、4/13 於 Garena 電競館打響戰鼓，第二階段總冠軍賽將於4/20(六)移師坐落於高雄海洋文化與流行音樂中心的TESL高雄電競館舉行，目前已經開放售票。