《阿松 劇場版》5月3日在台上映　預售票即將開賣

記者樓菀玲／台北報導

曼迪傳播宣佈《阿松 劇場版》將在5月3日於全台上映，官方表示預售票等相關資訊將在近日公開。《阿松》是改編自漫畫家赤塚不二夫搞笑漫畫，故事描述松野家6胞胎長大後的耍廢啃老尼特族日常，以60年代風格搭配詼諧無厘頭的劇情，結合豪華一線聲優，從眾多動畫強作中殺出一條活路。

據了解，《阿松》壓倒性的人氣讓商品如蝗蟲過境般被一掃而空、動畫特輯雜誌史無前例再刷，創造高達70億日元的經濟效果，更被新聞媒體報導稱為「阿松現象」。

1960年代於日本漫畫雜誌連載的《阿松》，以國小時期的松野家6胞胎為主角，搭配其他性格強烈的角色如魚魚子、嫌味、豆丁太、大褲衩等，完全不合常理的搞笑荒唐劇情獲得超高人氣，也奠定了赤塚不二夫漫畫教主的地位，隨即也改編為黑白膠卷動畫，並在1988年二度改編為TV彩色動畫。

時至2015年，為紀念赤塚不二夫80歲誕辰特別推出第三部動畫，特別由執導過《銀魂》的監督藤田陽一負責，將國小版的6胞胎升級為成年人，搞笑度更上一層樓，內容也更百無禁忌。飾演6胞胎的聲優名單一字排開豪華程度讓人睜不開眼，櫻井孝宏、中村悠一、神谷浩史、福山潤、小野大輔、入野自由，全都是男主角等級的超級聲優，也成為新篇動畫推出前就備受關注，推出後更是好評狂賣的主因之一。

挾著動畫高人氣，日本於今年推出完全新作劇場版，搭上近年來最夯的穿越劇題材，讓6胞胎與過去18歲的自己相遇，試圖修正錯誤的故事，過程中當然少不了各種荒誕耍廢的劇情，行動無法預測的2組6胞胎齊聚一堂，煩躁度更是放大到2倍以上，是《阿松》粉絲絕對不可錯過的秀逸題材。