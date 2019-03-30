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暌違13年帝國華擊團回歸！《新櫻花大戰》今冬發售

記者周之鼎／台北報導

去年日本遊戲大廠SEGA於今日舉行自家的「SEGA FES 2018」中宣布了《櫻花大戰》重啟全新企劃，經過近一年，在今（3/30）日舉行的「SEGA FES 2019」中，正式公開全新PS4新作《新櫻花大戰》。

櫻花大戰系列是於1996年SEGA在Saturn主機上推出的一款作品，融合了戀愛養成與策略戰鬥的要素，並結合來自日本當地相當有人氣的「寶塚歌劇團」的文化，推出後一夕爆紅，該系列也是早期結合原作聲優csoplay現場演出舞台劇、各種ACG延伸作品的代表性IP。

《櫻花大戰》故事描述邁入工業革命的日本,日本的帝都受到邪惡勢力的威脅，主角群為「帝國華擊團」的成員，玩家需扮演團長，平時為歌舞劇成員，而需要出任務時變化身機器人駕駛員來對抗邪惡。這樣的雙面人物設定延伸至現今影響許多的動漫作品。此外，《櫻花大戰》主題曲「檄!帝國華撃團」更被動漫迷奉為一代神曲。

本次擔任角色原案的是《死神》作者久保帶人，腳本由石井二郎負責，音樂仍由歷代《櫻花大戰》的田中公平擔綱。目前公開的聲優包含阿座上洋平、佐倉綾音、內田真禮、早見沙織、山村響、福原綾香。可以看出在距離前作這麼多年後，角色上也全部啟用了新一代的聲優。《新櫻花大戰》描述太正二十九年在帝都東京。 由主角「神山誠十郎」率領的新「帝國華擊團」的故事。

台灣SEGA也同步釋出繁體中文宣傳影片，依據SEGA近年努力面向海外市場的方向，《新櫻花大戰》幾乎肯定將會推出繁體中文版。

關鍵字：櫻花大戰新櫻花大戰PS4

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