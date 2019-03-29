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艾玩天地取得《完美世界M》代理權　今起開放事前登錄

《完美世界M》開放事前登錄（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

艾玩天地今(29)日宣布，已向完美世界取得跨世代MMORPG手遊鉅作《完美世界M》台港澳代理權，同時預告將於近期開放預約註冊。



《完美世界M》手遊將完整還原「人族」、「羽族」、「妖族」三大種族；「羽靈」、「羽芒」、「法師」、「武俠」、「妖獸」，經典職業的特色及精髓，甚至完整重現「祖龍城」、「積羽城」、「萬化城」、「劍仙城」這些當年大家心中的聖地，在掌上進行一場完美的時空轉移，讓玩家重返當年青春熱血。

同時研發團隊致力於創新遊戲豐富度，在美術方面對角色、場景、技能設計的元素，利用次世代技術PBR以及3S材質進行重新架構，藉由提升視覺元素，讓每場手中戰鬥都成為震撼的視覺饗宴。

不僅如此，還能體驗手遊全新PVP玩法，在傳統的MMO幫戰玩法基礎上，增添了MOBA遊戲的三路地圖設計，並能在「幫派城戰」中依託攻城車，玩家可兵分三路進攻敵方，實戰中自然而然會衍生出一系列指揮技巧和攻防策略，徹底告別了傳統MMO幫戰中乏味的戰力對衝模式。

《完美世界M》開放事前登錄（圖／業者提供）

《完美世界M》打造出60,000平方公里（相當於兩個台灣大小）的真實世界大地圖！玩家可以在四季畫夜超自由穿梭，不受任何跑圖限制！甚至在地圖特意設置「垂直空間」，使飛行高度完全不受限，並透過物體「近大遠小」、「近實遠虛」特點，讓玩家透過手機螢幕即可體驗清晰畫質帶來的超真實的飛行感觀，最特別的便是各地圖主城都遵循端遊的造型設計，100％完整還原屬於青春回憶的端遊世界樣貌。

相信最讓台港澳玩家引頸期盼的便是海、陸、空相容的「三棲戰鬥」，當年在端遊中享受三界大戰的熱血激昂，至今依舊難以忘懷！同樣，在《完美世界Ｍ》中玩家可360度隨意切換視角功能，打破空間限制，任意場景、任何狀態，不論是空中飛行、海底探索、陸地戰鬥，隨時隨地都能即刻開火！體驗上秒直衝雲霄對戰，下秒潛入海地搶奪寶戰的超激速實戰，打造出氣勢磅礡且隨心所欲的高自由度的「三棲戰鬥」場域。

《完美世界M》開放事前登錄（圖／業者提供）

關鍵字：手機遊戲艾玩天地完美世界M

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