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台灣也有了！官方幫你客製化151種寶可夢樣式襯衫

記者周之鼎／台北報導

台灣《精靈寶可夢》官方宣布，將在台灣、香港引入先前於日本就有的寶可夢襯衫訂製服務「Pokémon Shirts」，想要的寶可夢粉絲已經可以上官網進行設計與訂購。

Pokémon Shirts 是寶可夢與線上客製化襯衫品牌的Original Stitch合作的新服務。可以直接在網路直接購買，將151種寶可夢圖樣自由的組合，客製化只屬於你的襯衫。包含上班用的禮服襯衫、平常穿的休閒襯衫、放鬆時穿的夏威夷襯衫總共3種款式， 尺寸也有6種可供選擇。

可使用的圖樣共有寶可夢圖樣151種與各種素色的搭配。可客製化設計的共有7個地方（整體・領子・領子背面・袖子・袖子背面・領子形狀・口袋）， 可以整件都印上相同圖樣，也可以選擇只有部分印上圖案等等，不管是袖子或是領子的背面等，就連不顯眼的地方也可以加入設計圖樣， 在一件衣服上，也可以有複數圖樣組合的搭配。 決定了圖樣的組合後，最後還能選擇領子的形狀、袖子的長度以及鈕扣的顏色。隨自己喜歡的樣式自由搭配。

每件襯衫訂價10,000日圓（約新台幣2,800元）（不含稅・運費另計）。實際試用過搭配網頁，由於設計細節非常詳細，包含脖圍、袖長等，所以建議想購買的人，可要確定好自己的尺寸再來製作。


 

關鍵字：精靈寶可夢襯衫訂製

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