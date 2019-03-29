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《進擊的巨人2》加強版細節公開 製作人解釋與2代差異

記者周之鼎／台北報導

臺灣光榮特庫摩宣布，預定於2019年7月4日(四)發售的戰略動作遊戲《進擊的巨人２ -Final Battle-》繁體中文版（PlayStation 4/Nintendo Switch/Steam），於2019年3月28日(四)起開放預購。

本作是基於《進擊的巨人２》的強化版，若已經擁有《進擊的巨人２》的玩家，可透過購買「Upgrade Pack」來升級。在這次的情報中，《進擊的巨人２ -Final Battle-》本作中將新追加5名可操控角色。包含肯尼（CV：山路和弘）、卡芬（CV：寺依沙織）、吉克（CV：子安武人）、妮法（CV：千本木彩花）和弗洛克（CV：小野賢章）。

《進撃的巨人２ -Final Battle-》 遊戲製作人鈴木英生接受《ETtoday 遊戲雲》訪問，首先我們問到這次取名為何不是《進擊的巨人3》，鈴木說：「以動畫第3季為基礎製作出與前作匹敵的遊戲內容量非常困難，但是將第1～2季的內容重製讓玩家們再玩一次也實在沒有新鮮感。我想對於已經購買前作的玩家們，利用Upgrade Pack（擴展包）的形式，以較低的價格發售第3季故事部分更能吸引玩家購買，如同我們的信長/三國志系列的威力加強版以及無雙系列的猛將傳。」「當然，沒有購買前作或前前作的玩家，也可以直接購入“Final Battle”本體，遊玩第1～3季的故事內容。」

▲《進撃的巨人２ -Final Battle-》 遊戲製作人鈴木英生。

鈴木透露，本次《進擊的巨人2 Final Atteck-Final Battle-》玩家將操作原作角色體驗第3季的故事。另外，本作追加的新模式“奪回牆外模式“中能夠使用包括前作原創主人公的所有可操作角色。

而在原本《進擊的巨人 2》的內容中，基本上和前作相同。但是在本作新追加的動作在第1～2季的故事中也能夠使用。而在第三季大量的「文戲」中，在本作中採用了過去系列中未有過的全新劇情形式，努力再現原作中的對話場景。具體來說是活用角色的對話動作與2D立繪的形式。

最後我們也問到《進擊的巨人2》仍有玩家認為遊戲作業感過重或是敵人、角色變化太少等等的問題。鈴木製作人則說：「本次除了用刀進行的立體機動戰鬥以外，也追加了使用對人立體機動裝置進行的戰鬥。與刀不同的是，能夠使用射擊武器與巨人戰鬥，希望玩家們能夠享受新的動作形式。另外，我們還追加了類似『雷槍』這種在危急關頭使用的『決戰兵裝』，希望各位玩家能夠看準戰況時機，作為絕招靈活運用。」，「在這之外，用刀進行的戰鬥也進行了改進，並追加了能夠更技巧性地戰鬥的機能，與巨人的戰鬥較前作更能令玩家樂在其中。此外，針對本作追加的裝備，巨人的戰鬥算法與動作也進行了調整，保持了“進擊的巨人”系列一貫以來充滿緊張感的戰鬥。」

官方表示，明（3/30）日晚上8點將播出的「《進擊的巨人２ -Final Battle-》決定發售紀念直播」中也預定將公開更多新情報，本次邀請到為艾連配音的梶裕貴以及為莎夏配音的小林優兩位聲優擔任嘉賓，為玩家解說遊戲魅力與最新情報。
《進擊的巨人2 Final Atteck-Final Battle-》將於7月4日發售，PlayStation 4實體版/下載版、Nintendo Switch實體版、Steam下載版定價新台幣1,990元。PS4＆Steam升級包「Upgrade Pack」定價新台幣1,380元。


 

關鍵字：進擊的巨人PS4nintendo Switchsteam

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