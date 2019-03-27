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《絕地求生M》將支援繁中語系　DJ艾倫沃克將現身上市週年趴

《絕地求生M》將支援繁中語系　DJ艾倫沃克將現身上市週年趴（圖／翻攝自 Facebook／PUBG Mobile Taiwan）

▲ 《絕地求生 M》即日起 Google Play 開放玩家進行事前登錄。（圖／翻攝自 Facebook／PUBG Mobile Taiwan）

記者樓菀玲／台北報導

備受不少全球玩家歡迎的《PUBG Mobile》即將要有繁體中文版，近日 PUBG Mobile Taiwan 粉絲專頁貼出公告，表示《PUBG Mobile》即將在台推出，並且命名為《絕地求生 M》，即日起 Google Play 開放玩家進行事前登錄。

《絕地求生 M》是由光子工作室擔綱開發的作品，從 2018 年 3 月推出 2018 年年底，在海外地區營收已經超過 1 億美元（約新台幣 30.94 億元），其下載量更是高達 2.25 億次，可說是當今相當熱門的手機遊戲作品之一，為此官方也強調，本次所推出的《絕地求生 M》將採用全球統一伺服器，未來台灣玩家將可以和全球玩家一同較勁。

此外，官方也透過粉絲專頁發出公告，表示 Alan Walker 將與《絕地求生 M》跨刀合作，其新歌「On My Way」將獻給《絕地求生 M》一週年紀念派對，屆時派對將邀請 Lisa Peachy、Scotty Sire、FaZe Adapt 等名人一起共襄盛舉，與 Alan Walker 一同挑戰「僵屍：破曉生還模式」。

關鍵字：手機遊戲騰訊絕地求生MPUBG

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