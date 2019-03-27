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刺客教條世界觀 VR 密室逃脫遊戲《穿越梅杜莎之門》5月推出

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今日宣佈，由 Ubisoft Blue Byte 開發的第二款全新大型 VR 密室逃脫遊戲《穿越梅杜莎之門》（Beyond Medusa's Gate）預定 5 月 7 日在全球各大虛擬實境樂園登場，台灣地區將於HTC 旗下虛擬實境樂園VIVELAND 同步推出。建立在 Blue Byte 第一款大型 VR 虛擬實境遊戲《秘境逃脫：失落的金字塔》成功基礎上的《穿越梅杜莎之門》是專為虛擬實境樂園設計的遊戲，能讓玩家享受多人合作 VR 體驗。

由 Ubisoft Blue Byte 開發的《穿越梅杜莎之門》將帶玩家前進《刺客教條：奧德賽》的古希臘世界，由兩人或四人組成的隊伍，挑戰在一小時內找到逃出愛琴海岸巨大洞穴的生路，而且阿爾戈英雄駕駛的傳奇船隻正好就停靠在這裡！在這款密室逃脫遊戲中，玩家若想成功逃出生天，必須發揮團隊合作精神、運用解決問題的技巧，並且精準拿捏時機突破難關。在玩家開始冒險之前，可以先從六名截然不同的人物中，挑選一位作為自己在遊戲裡的角色，並可利用各種古希臘配件自訂角色。

Ubisoft Escape Games 執行製作人 Cyril Voiron 表示：「Ubisoft 的密室逃脫遊戲用上了兩種受到歡迎且不斷成長的娛樂趨勢 - 將密室逃脫遊戲與定點式 VR 娛樂帶來的身歷其境、獨一無二體驗結合在一起。《穿越梅杜莎之門》延續傳承了我們設計遊戲和講故事的長才，並以令人難忘、超越物理可能性的最先進 VR 體驗擴展了密室逃脫遊戲類型陣容。」

Ubisoft Blue Byte 總經理 Benedikt Grindel 表示：「《穿越梅杜莎之門》令人震撼的身歷其境感受能讓玩家覺得自己就在遊戲當中。Ubisoft 的密室逃脫遊戲的目標是徹底革新定點式娛樂產業，並引領大眾進入虛擬實境的迷人世界。」

Ubisoft 透過開發及營運這類全新遊戲來繼續強化該公司在定點式 VR 娛樂市場的地位，有興趣的玩家可透過官方網站查詢目前及未來將引進此一 VR 密室脫逃遊戲的據點。
 

關鍵字：穿越梅杜莎之門VR

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