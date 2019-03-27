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《戀與製作人》24-hour系統登場　限定李澤言羈絆活動3/29開放

手機遊戲,網石棒辣椒,戀與製作人（圖／網石棒辣椒提供）

記者樓菀玲／台北報導

網石棒辣椒今(27日)宣布，人氣戀愛經營手遊《戀與製作人》開啟全新系統「24-hour」，邀請玩家挑戰成為最強製作人，領取豐富獎勵、兌換限定羈絆，此外官方表示因應即將到來的兒童節，「李澤言．喵不可言」SR限定羈絆收集活動將在本週五(3月29日)展開。

玩家通過主線關卡5-1後將能開啟24-hour系統，系統中有24個關卡。每個關卡中，玩家最多可選擇3張等級20以上的羈絆，並以公司與上場羈絆實力所決定的「播放量」與配對玩家進行對戰。播放量高的一方將獲勝，並能獲得挑戰獎章、羈絆升星道具、隨機課程等豐富獎勵。玩家可用挑戰獎章兌換系統內「商店」限定羈絆碎片，集滿一定數量羈絆碎片後，就可合成限定羈絆。

本次更新後，24-hour商店將推出4款全新羈絆碎片，包含「李澤言．溫柔對峙」、「白起．湛藍溫度」、「周棋洛．甜蜜依靠」和「許墨．秋之諾言」。此外，玩家可根據每週主題，挑選兩張羈絆成為「守護羈絆」，闖關時公司實力將有加乘效果。玩家擁有的20等級以上羈絆皆能用來闖關，不過挑戰過的羈絆會受到耗損、數值下降，更提升了遊戲本身的策略性玩法。

手機遊戲,網石棒辣椒,戀與製作人（圖／網石棒辣椒提供）

24-hour系統每日5點後可手動重置，屆時受損的羈絆數值將會恢復正常，玩家也能重新調整上場羈絆。官方也補充，羈絆受損僅限於「24-hour」系統中，在其他主線、副本闖關時，將不受影響。

《戀與製作人》全新羈絆收集活動即將登場，李澤言要陪伴玩家一同度過童心未泯的兒童節，活動從29日起至4月4日止，屆時將開啟限定副本，玩家將可獲取限定的SR羈絆「李澤言．喵不可言」，活動結束後將暫無獲取途徑。

活動期間，玩家可在「限時拍攝」副本中觀看劇情，並通關拍攝關卡，過關後可獲得「貓耳髮箍」，集滿一定數量的「貓耳髮箍」就能兌換羈絆碎片，收集碎片將可合成「李澤言．喵不可言」限定SR羈絆。此外，玩家在活動期間登錄「限時拍攝」副本活動頁面，每日還能免費領取5個「貓耳髮箍」道具。

手機遊戲,網石棒辣椒,戀與製作人（圖／網石棒辣椒提供）

《戀與製作人》推出全新4月份簽到羈絆，李澤言將戴上貓耳頭箍，展現童趣的一面！玩家只要4月份每日簽到，累積滿28天，即可獲得「李澤言．稚氣可貴」限定羈絆。

《戀與製作人》中專家功能全面升級，更方便玩家進行挑戰！本次更新後，玩家在遊戲關卡遇到「特殊事件」時，完美符合關卡條件的專家將會顯示光圈，玩家可以輕鬆辨識該專家是否符合關卡需求，且聘雇專家將不再需要消耗金幣。而人才市場也會有全新專家推出。最後，官方也預告，隨著周棋洛的生日即將在4月到來，遊戲內相關的慶生活動也在如火如荼籌備中。

關鍵字：手機遊戲網石棒辣椒戀與製作人

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