ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

爆爆博士回來了！《爐石戰記：反派大進擊》新卡牌揭露

記者周之鼎／台北報導

今日稍早《爐石戰記》團隊在首波卡牌揭露官方直播中，公布了12張全新卡牌，包含兩張反派傳說卡：「霹靂至尊爆爆博士」和「劫匪大亨托戈瓦哥」，以及達拉然防衛者的傳說卡牌：「卡德加」。

※霹靂至尊爆爆博士：戰士傳說手下，一名會爆炸的瘋狂科學家

爆爆博士在《爆爆計畫》中以悽慘的爆炸性下場作收後，這名瘋狂的天才發明家在爆爆研究所中休養生息，計畫下一步行動。打出霹靂至尊爆爆博士這張牌時，將可召喚對手牌堆中炸彈數量兩倍的爆爆機器人到場上。

※劫匪大亨托戈瓦哥：盜賊傳說手下，一名被奪走蠟燭的狗頭人國王

在《狗頭人與地下城》資料片中被玩家洗劫一空後，這名掠奪財寶的宵小首腦試圖重起爐灶。若你場上有一名幫眾時打出這名狗頭人國王，將可選擇一樣寶藏。

※卡德加：法師傳說手下，達拉然的防衛者

在《魔獸爭霸》的歷史中被譽為最強法師的卡德加，已經準備好集結一支大軍抵禦極盜天王拉法姆一夥惡棍的進攻。卡德加是一名需要花費兩點水晶的傳說手下，他可以讓你那些擁有召喚手下能力的卡牌召喚兩次。

隨著巨龍年第一步資料片《反派大進擊》即將登場，猛瑪年資料片也將揮別標準模式前進開放。即日起至4月1日止，登入《爐石戰記》遊戲即可獲得猛瑪年資料片《安戈洛歷險記》、《冰封王座》、《狗頭人與地下城》資料片卡牌包各1包，與猛瑪年說掰掰。

關鍵字：爐石戰記反派大進擊資料片

推薦閱讀

《魔法禁書目錄》手遊將登台　4/9展開限量封閉測試

爆爆博士回來了！《爐石戰記：反派大進擊》新卡牌揭露

PS公開眾多VR新作　《鋼鐵人VR》打頭陣

宏達電開賣首款全6自由度VR一體機　預告攜手《流浪地球》推聯名款

群校大戰再起！《英雄聯盟》LSC校園聯賽例行賽火熱回歸

眾經典角色登場！格鬥遊戲《侍魂》新作六月全平台發售

PS首次直播遊戲新作發表會 慘遭網友噓「史詩級失敗」

史匹柏、歐普拉大咖助陣　一張表秒懂蘋果發表會亮點

Apple Arcade遊戲服務來了　手機、平板、桌上型電腦、客廳都可玩

《黑色沙漠M》音樂團隊訪談　分享決鬥家專屬音樂創作歷程

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

他狂課金玩糞Game　慘遭朋友恥笑

老婆沉迷傳說對決1年！他把奧義全賣光：真爽

忙打手遊！朋友傳訊息「8句道歉」她崩潰

PS首次直播遊戲新作發表慘遭噓

他PO經典遊戲畫面　千人朝聖：為它不吃飯

今秋三大動畫劇場版搶登場

格鬥遊戲《侍魂》新作六月發售

《極速領域》330極速日內容公開

老公月花1萬買傳說點數！妻砍帳號：心痛嗎？　

谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

最新新聞

《魔法禁書目錄》手遊將登台

《爐石》新資料片新卡牌揭露

PS公開眾多VR新作

宏達電開賣新VR一體機　攜手《流浪地球》合作

《英雄聯盟》LSC校園聯賽火熱回歸

格鬥遊戲《侍魂》新作六月發售

PS首次直播遊戲新作發表慘遭噓

史匹柏、歐普拉大咖助陣　一張表秒懂蘋果發表會亮點

Apple Arcade遊戲服務來了　手機、平板、桌上型電腦、客廳都可玩

《黑色沙漠M》音樂團隊訪談

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366