爆爆博士回來了！《爐石戰記：反派大進擊》新卡牌揭露

記者周之鼎／台北報導

今日稍早《爐石戰記》團隊在首波卡牌揭露官方直播中，公布了12張全新卡牌，包含兩張反派傳說卡：「霹靂至尊爆爆博士」和「劫匪大亨托戈瓦哥」，以及達拉然防衛者的傳說卡牌：「卡德加」。

※霹靂至尊爆爆博士：戰士傳說手下，一名會爆炸的瘋狂科學家

爆爆博士在《爆爆計畫》中以悽慘的爆炸性下場作收後，這名瘋狂的天才發明家在爆爆研究所中休養生息，計畫下一步行動。打出霹靂至尊爆爆博士這張牌時，將可召喚對手牌堆中炸彈數量兩倍的爆爆機器人到場上。

※劫匪大亨托戈瓦哥：盜賊傳說手下，一名被奪走蠟燭的狗頭人國王

在《狗頭人與地下城》資料片中被玩家洗劫一空後，這名掠奪財寶的宵小首腦試圖重起爐灶。若你場上有一名幫眾時打出這名狗頭人國王，將可選擇一樣寶藏。

※卡德加：法師傳說手下，達拉然的防衛者

在《魔獸爭霸》的歷史中被譽為最強法師的卡德加，已經準備好集結一支大軍抵禦極盜天王拉法姆一夥惡棍的進攻。卡德加是一名需要花費兩點水晶的傳說手下，他可以讓你那些擁有召喚手下能力的卡牌召喚兩次。

隨著巨龍年第一步資料片《反派大進擊》即將登場，猛瑪年資料片也將揮別標準模式前進開放。即日起至4月1日止，登入《爐石戰記》遊戲即可獲得猛瑪年資料片《安戈洛歷險記》、《冰封王座》、《狗頭人與地下城》資料片卡牌包各1包，與猛瑪年說掰掰。