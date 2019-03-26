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PS首次直播遊戲新作發表會 慘遭網友噓「史詩級失敗」

▲PS首次直播遊戲新作發表會 慘遭網友噓「史詩級失敗」。（圖／翻攝官方直播）

記者周之鼎／台北報導

SIE（索尼互動娛樂）昨（3/25）日閃電公開將於今（3/26）日舉行首次PlayStation線上遊戲新作發表會「State of Play」，公開了一些新的VR作品以及一些獨佔作品的後續介紹，但約莫22分鐘的直播沒有太大亮點，讓不少歐美玩家大呼「That's all?（就這樣？）」、甚至有玩家在聊天室中表示這次直播是「epic fail（史詩級的失敗）。」

熟知遊戲的玩家們知道，在遊戲線上發表這個方式中，過往最讓人值得關注的就是任天堂的「Nintendo Direct」，這是由前代社長岩田聰開始的網路節目，當年由岩田聰親自下海主持，內容主要為玩家介紹任天堂的新主機或新遊戲，後來在岩田聰身體狀況不佳後才把主持棒子交給了下面的宣傳人員。而「Nintendo Direct」也有著不定期，即時通知的特色，但一旦任天堂表示要開「Nintendo Direct」的時候，多半就有大量值得玩家興奮的內容要出現了。就算有全球時差問題，但仍吸引玩家熬夜守候只為獲得第一手情報。因此當SIE也開始有樣學樣，自然的會被玩家和「Nintendo Direct」拿來做比較。

攤開本次SIE發表的內容，新作火力幾乎全集中在PS VR，包含了和漫威合作的《鋼鐵人 VR》、翻轉玩家印象的《無人深空 Beyond》、看似可愛實則為恐怖遊戲的《Five Nights At Freddy's》、科幻驚悚遊戲《Observation》、現實風格射擊遊戲《Blood & Truth》，而非VR的遊戲則包含了4月將發售的《Days Gone》、《真人快打11》，以及《袋狼大進擊賽車》的重製版，以及靠著繪畫出各種精靈來重建小鎮的《壁中精靈 Concrete Genie》。絕大部分都是SIE自家的獨佔作品。

當然這些作品本身都沒有太大問題，特別是開場的《鋼鐵人 VR》是首次發表。但非VR類遊戲幾乎全部都是已知遊戲，因此新鮮度不足成為第一個敗筆，第二敗筆則是雖然多半是獨佔遊戲，但缺乏震撼人心的大作，甚至也缺乏已知大作的上市日發表，反而讓跨平台的《真人快打11》成為了壓軸，雖然本次直播主要面向歐美玩家，但畢竟《真人快打11》上市在即，這種橋段安排確實讓人搞不清楚 SIE 到底在想什麼。第三則是即便擁有業界最強大IP的任天堂，都還知道要在 Nintendo Direct 中，以大量快速的方式播放第三方廠商近期即將推出的知名作品，但在全球擁有最強力三廠奧援的PS卻不選擇這麼做，也讓人感受到一絲 Sony 的傲慢。

總結來說，這次的PS發表會最大的問題就是 SIE 釋出了「我們想給玩家看的東西」而不是「玩家想看的東西」。至本篇截稿前，本次 youtube 頻道直播的按讚數為8000初頭，而倒讚數則已經破萬，顯見玩家對本次的直播內容並不是太滿意，不過這畢竟是 SIE 首次嘗試線上直播，相信還有檢討空間，得看看以後的「State of Play」是否能端出更讓玩家滿意的內容。


 

關鍵字：Playstation直播鋼鐵人days gone無人深空壁中精靈

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