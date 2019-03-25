《美好世界》《RE0》《不起眼》今秋三大動畫劇場版搶登場

記者周之鼎／東京報導

在今年的AnimeJapan上，公開了許多知名作品的劇場版或是其更新消息，特別在今年秋季，就一次擠了三部知名作品的電影版將在日本上映，至於這三部台灣何時上映還得再等片商公開。

在近日動畫BD、DVD銷量萎縮的當下，動畫廠商們開始把目光投向了製作電影版，畢竟電影可以確保基本的票房收入。在今年秋天，共有《為美好的世界獻上祝福 紅傳說》、《RE：從零開始的異世界 冰結之絆》以及《不起眼女主角培育法 Fine》三部面向男性的動畫電影即將上映。也成為了今年AnimeJapan上熱力宣傳的重點之一。

《為美好的世界獻上祝福》是曉夏目著作、三嶋黑音插畫的日本輕小說作品。新劇場版《為美好的世界獻上祝福！紅傳說》將接續動畫第二季後的劇情，以和真一行人回到惠惠的家鄉「紅魔之里」的故事為主軸。 故事中紅魔族的天才魔法師「惠惠」，由於極端的只能一天使用一次高等級的「Explosion（爆裂魔法）」，受到了許多讀者的喜愛，而這次回到紅魔之里除了既有的搞笑外，也同樣將面對強達的敵人，而主角和真與惠惠的互動也將成為一大重點。

由長月達平撰寫、大塚真一郎插畫的輕小說作品《Re：從零開始的異世界生活》在前年播出電視動畫後可說一砲打響知名度，還捧紅了「雷姆」這個角色。「冰結之絆」是將 BD＆DVD 第 1 巻的特典小說給動畫化，主要描述著愛蜜莉雅與帕克相遇時的故事。此外，《Re：從零開始的異世界生活》也在本屆 AnimeJapan 上宣布製作第二季電視動畫。喜歡雷姆的觀眾可能得特別注意了，因為依據原作，雷姆很快的會迎來很長一段時間不會出現在劇情中的悲劇。

▲本屆AnimeJapan上官方所請來的雷姆Coser。

由日本遊戲編劇丸戶史明撰寫、 深崎暮人擔綱插畫的《不起眼女主角培育法》去年就已經發表將在今年秋季釋出劇場版，而本次AnimeJapan上也釋出了新版的預告片。過去《不起眼女主角培育法》曾拍攝兩部電視動畫，但劇情當時仍未跟隨原作結束， 這次的《不起眼女主角培育法 Fine》將接續第二季補完最後的劇情，因此想看本作大結局的動畫迷們可千萬不能錯過。

除了以上三部外，療癒系動畫《請問您今天要來點兔子嗎？？》也將在今年秋季發表OVA《請問您今天要來點兔子嗎？？～Sing For You～》，動畫迷們今年秋天肯定不缺好作品看。