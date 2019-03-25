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《美好世界》《RE0》《不起眼》今秋三大動畫劇場版搶登場

記者周之鼎／東京報導

在今年的AnimeJapan上，公開了許多知名作品的劇場版或是其更新消息，特別在今年秋季，就一次擠了三部知名作品的電影版將在日本上映，至於這三部台灣何時上映還得再等片商公開。

在近日動畫BD、DVD銷量萎縮的當下，動畫廠商們開始把目光投向了製作電影版，畢竟電影可以確保基本的票房收入。在今年秋天，共有《為美好的世界獻上祝福 紅傳說》、《RE：從零開始的異世界 冰結之絆》以及《不起眼女主角培育法 Fine》三部面向男性的動畫電影即將上映。也成為了今年AnimeJapan上熱力宣傳的重點之一。

《為美好的世界獻上祝福》是曉夏目著作、三嶋黑音插畫的日本輕小說作品。新劇場版《為美好的世界獻上祝福！紅傳說》將接續動畫第二季後的劇情，以和真一行人回到惠惠的家鄉「紅魔之里」的故事為主軸。 故事中紅魔族的天才魔法師「惠惠」，由於極端的只能一天使用一次高等級的「Explosion（爆裂魔法）」，受到了許多讀者的喜愛，而這次回到紅魔之里除了既有的搞笑外，也同樣將面對強達的敵人，而主角和真與惠惠的互動也將成為一大重點。

由長月達平撰寫、大塚真一郎插畫的輕小說作品《Re：從零開始的異世界生活》在前年播出電視動畫後可說一砲打響知名度，還捧紅了「雷姆」這個角色。「冰結之絆」是將 BD＆DVD 第 1 巻的特典小說給動畫化，主要描述著愛蜜莉雅與帕克相遇時的故事。此外，《Re：從零開始的異世界生活》也在本屆 AnimeJapan 上宣布製作第二季電視動畫。喜歡雷姆的觀眾可能得特別注意了，因為依據原作，雷姆很快的會迎來很長一段時間不會出現在劇情中的悲劇。

▲本屆AnimeJapan上官方所請來的雷姆Coser。

由日本遊戲編劇丸戶史明撰寫、 深崎暮人擔綱插畫的《不起眼女主角培育法》去年就已經發表將在今年秋季釋出劇場版，而本次AnimeJapan上也釋出了新版的預告片。過去《不起眼女主角培育法》曾拍攝兩部電視動畫，但劇情當時仍未跟隨原作結束， 這次的《不起眼女主角培育法 Fine》將接續第二季補完最後的劇情，因此想看本作大結局的動畫迷們可千萬不能錯過。

除了以上三部外，療癒系動畫《請問您今天要來點兔子嗎？？》也將在今年秋季發表OVA《請問您今天要來點兔子嗎？？～Sing For You～》，動畫迷們今年秋天肯定不缺好作品看。

關鍵字：動畫劇場版為美好的世界獻上祝福從零開始的異世界不起眼女主角培育法

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