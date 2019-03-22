《英雄聯盟》季中邀請賽決戰台北和平籃球館票價出爐

記者周之鼎／台北報導

《英雄聯盟》開發商Riot Games日前《英雄聯盟》 MSI季中賽將於台、越舉辦，今日《英雄聯盟》官方網站正式公開賽程以及相關售票細節。

2019 季中邀請賽將於5 月 1 日至 5 月 7 日在越南胡志明市 GG Stadium 舉行，小組賽將於 5 月 10 日至 5 月 14 日在越南河內市 National Convention Center舉行，淘汰賽（四強賽 & 決賽）將於5 月 17 日至 5 月 19 日於台北和平籃球館舉行。

在台北舉行的淘汰賽票券將透過 KKTIX 販售，第一波售票將於 2019 年 4 月 1 日晚上 8 點起，第二波售票將於 4 月 8 日晚上 8 點起。售價方面，四強賽最高等級（前排座位） 900 台幣、第 2 等級 600 台幣、第 3 等級 400 台幣。決賽最高等級（前排座位）1100 台幣、第 2 等級 800 台幣、第 3 等級 500 台幣。

官方提醒，不論票券的日期為何，每筆交易的上限為 4 張票券。因此如果想要和朋友一起連續看好幾天的比賽，建議由其中一人購買某一比賽日所有同行友人的票券，這麼做的好處是可以確保至少有一天是大家都坐在一起的。不建議每個人各自購買週五、週六、週日的票券，這樣很有可能沒辦法買到座位連號的票券。此外，ketbox/KKTIX 上註冊帳號才能購票。為了節省時間，建議玩家在票券開賣之前先註冊好帳號。

目前LMS春季賽已經接近尾聲，前四名依序是MAD、閃電狼、AHQ、中信 J Team，但第五名的GRX和第六名的HKA也都還有機會爭取前四進入季後賽，究竟將由誰代表LMS賽區的名額玩家可關注最後這兩週的例行賽。