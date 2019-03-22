本土代理商如何成就玩家最愛？專訪So-net遊戲部門兩大操盤手

▲ 圖左為遊戲製作人 Addy ，圖右為行銷總監 Harry。（圖／記者樓菀玲攝）



記者樓菀玲／專訪

以「黑白雙貓」兩款手機遊戲正式進軍台灣手機遊戲市場的台灣碩網娛樂 So-net，其遊戲製作人 Addy 陳怡璁和行銷總監 Harry 劉皇良接受《ETtoday遊戲雲》的專訪，聊聊最近 So-net 在這段時間的進展，以及未來手機遊戲市場又會有哪些變化。

So-net 是 Sony 集團旗下負責電信 ISP 的公司，2014年將原有的遊戲部門改組，以手機遊戲為主，進行日本手機遊戲本土化服務，並且以此作為主要的開發據點。

相較於 2017 年和 2016 年，So-net 在 2018 年推出新作的速度非常快，製作人 Addy 說，雖然 2017 年推出的遊戲比較少，但對 So-net 來說，這段時間更像是在醞釀，為了接下來的「爆發期」做準備。

2018 年表現亮眼全歸功團隊合作

遊戲製作人 Addy 告訴《ETtoday新聞雲》：「蹲下就是為了躍起」，在 2017 年，So-net 藉此機會從三個層面重新檢視過去的東西，例如找尋更多合作機會、調整既有 SOP 做調整，以及重新分配人員跟組織，還有重新招募夥伴等等。

「大家在之前做足了準備，所以去年才會有很好的表現。」Addy 談及 So-net 做了哪些準備，第一是 SOP，第二就是人才，「我們多了很多新的服務，除了代理之外也多做很多服務，也因應原廠做了很多延伸服務，」Addy 說道。

目前 So-net 遊戲部門成立至今已經四年多，Addy 說：「So-net 團隊非常團結，不僅營運跟商務都很願意主動出擊，還有行銷部門也是運用人脈跟資源去找更多機會，」整合整個集團的力量讓遊戲部門走出了不一樣的路，不僅大家共識很凝聚、更願意彼此一起努力拼營收。

接著行銷總監 Harry 便以《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》為例，由 So-net 負責行銷、小萌科技負責遊戲營運，這是So-net 第一次跟日本以外的公司（小萌科技）合作。

說到 So-net 在 2018 年最大亮點，自然便是 So-net 第一次跟 Cygames 合作推出《超異域公主連結☆Re:Dive》台港澳繁中版，上市後便分別在 App Store 和 Google Play 暢銷排行榜上獲得第一、二名的佳績，推出至今除在社群上大受玩家討論外，近期也登上「2018 GAME STAR遊戲之星」的十大人氣行動遊戲，並入圍「巴哈姆特電玩動漫大賞」年度十大遊戲。2017 年大家走的很辛苦，能夠一起撐到 2018 年迎來如此結果，沒有同事們的努力，就不會有現在的成果，對此 Addy 和 Harry 非常感謝同仁們的付出。

▲ Addy 說，So-net 除了代理之外也多做很多服務，也因應原廠做了很多延伸服務。。（圖／記者樓菀玲攝）

談異業合作得看「DNA」



除在遊戲銷售上表現不俗外，《超異域公主連結☆Re:Dive》先前推出的食品合作活動如「公主套餐」、「佩可三角飯糰」、「公主指定乳飲」更是引起熱烈迴響，對於 So-net 接下來還有哪些異業合作是想嘗試的，行銷總監 Harry 表示洽談異業合作並非隨便執行，必須著重在遊戲角色身上，以之前的飯糰合作為例，剛好角色的性格符合活動性質，因此玩家的帶入感就高，自然話題反應和共鳴也就相當熱絡。

未來除了食品外，也希望可朝向衣住行育樂發展，不只是讓玩家在遊戲裡面，生活中也可以體驗到喜歡的遊戲內容。「像我自己就滿想嘗試看看公主摩天輪，或是公主號遊艇之類的，不過當然還是要經過團隊內部的討論評估啦！」Harry也打趣地說道。

然而異業合作除了時間、契合度之外，更重要的還是得靠緣分，必須讓代理商、原廠、合作廠商三方都能夠接受發想出來的提案，往後才會有下一步的可能性，So-net 表示未來希望可以從食物以外擴張到其他同業沒做過的事情，「讓玩家喜歡，並且做到別人沒有做過的事情，是我們一路走來的堅持。」Harry 說。

▲ Harry 認為，除了讓玩家喜歡，So-net 更要做到別人沒有做過的事情。（圖／記者樓菀玲攝）



玩家社群變化多，除了快還要更快

So-net 在遊戲營運的運作方針，除了要和玩家做朋友之外，反應更要快，不論是結合時事或是跟上熱門話題，都能夠快速、正確的帶動玩家，進而與玩家互動，對此 Addy 強調：「一切都要感謝原廠願意放手讓我們去做」基於原廠對於台灣的信任，讓團隊可以快速應對瞬息萬變的玩家社群。

回顧這幾年的狀態來看，So-net 不論是在社群還是行銷，很少有遊戲公司可以做到如此規模，讓遊戲不只是遊戲，而是走入玩家，能夠讓遊戲達成如此成果，以現狀來說就算是找專業的社群公司也很難做到，「公司文化必須去鼓勵同仁去做這件事情」Harry 說，很多事情必須要有公司的支持，大家才會更願意去做。

台灣玩家官方怎麼看？

So-net 被玩家評價為「佛心公司」，對此 So-net 是如何看待台灣玩家，Addy 表示台灣玩家很熱情，一旦喜歡的話會有很多讚美，討厭的話自然免不了各類批評。「過去常常接獲第一線同仁反應，如果玩家反應很好的話大家都會很開心，反過來說一旦玩家反應不好，大家承受的壓力也非常的大。」Addy 說。

不只是社群還是客服，So-net 遊戲團隊的每一個人都有自己的堅持，也正因為有這些成員不斷的堅持，所以現在才會有這麼多願意追隨的玩家，因此營運團隊不論是做得好或不好，最後都會讓整個團隊一起共同承擔、一起陪著玩家、一起成長。

很多老遊戲其他公司不太願意做，So-net 願意放深感情去做，並且讓每個來做的人都是抱持一樣心情繼續做，其中關鍵在於公司文化，「我們對待遊戲的方式都會希望大家是有熱情的人，一旦玩家感受到了，就會讓產品走比較久。」Addy 說。

▲ Addy 認為，一旦玩家感受到營運團隊對遊戲的熱情，就會讓產品走比較久。（圖／記者樓菀玲攝）



手握本土公司優勢，更懂當地玩家要什麼

近幾年來，各國遊戲紛紛進入台灣市場，更甚至會有原廠選擇直接在台駐點，這樣的環境變化對於本土代理商來說會造成哪些衝擊，Harry 認為遊戲要能打進市場，除了本身遊戲要好玩之外，再來最重要的就大家常說的「接地氣」。

然而「接地氣」並不是只有單純將遊戲從原本的語言單純翻譯好，而是要用能夠打動在地玩家的方式來經營，這款遊戲才會真正地走入玩家心中。

以《超異域公主連結☆Re:Dive》這款來說，之前台灣議會上有議員在玩這款遊戲，更還因此紅到海外，在 So-net 這邊，社群團隊可以很快的把這件事情當作可以與玩家、議員互動的題材，如此快速地應對做法，是許多海外原廠所做不到的事情。

▲ 遊戲本身除了要好玩之外，如果無法觸動當地玩家，很難讓遊戲在玩家心中留有一席之地。（圖／記者樓菀玲攝）



擁抱電競？有機會就做！

至於 So-net 是否會在未來跨足電競領域，對此 Addy 並沒有給出一個明確答案，語帶保留的表示：「我們有考慮過、也想做電競這塊，」之後想看看還有什麼機會可以繼續成長，強調 So-net 並不會滿足於現狀，只要是任何有可能的機會都會盡力去嘗試。

近年中韓遊戲崛起，尤其又以韓國遊戲影響甚多，Addy 認為台灣接下來三年還是以韓國跟中國遊戲為主，以 PC 改編的老 IP 還有 PVP 遊戲佔大宗，動漫 IP 改編的遊戲越來越不吃香，反而是《超異域公主連結☆Re:Dive》這種自家 IP 擴散出來的遊戲作品也會是往後主流。

以前中國廠商還會想代理日本 IP 作遊戲，現在可以自己做遊戲到日本上市，以前相對封閉的日本市場，現在一直被中國逆輸出，「原本日本人都還不會緊張，現在的他們開始有點緊張。」Addy 說。

而以上種種現象也代表著，往後台灣廠商做的服務必須更多元，否則幾乎無法迎擊來勢洶洶的對手，像是因應原廠需求去做更彈性、客製化的服務，提供更多「讓產品加值」的服務，還有建立粉絲經濟等等，台灣團隊必須做得更深才會有所謂的競爭力。

以前的狀況多半是原廠在挑代理商，So-net 的做法除了篩選有潛力的遊戲之外，也會以「尋找長期合作夥伴」作為標準來挑選，如果原廠自己都不管遊戲接下來的發展，表示接下來遊戲發生問題都不會有任何支援，這樣的原廠對團隊來講是非常危險的。

訪談最後，So-net 也再次對台灣玩家的支持與喜愛表達感謝，表示未來也會繼續堅持做玩家喜歡、而且別人沒做過的事情。