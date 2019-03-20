手遊《三國志義》即將登台　事前登錄今起開跑

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Gamamobi遊戲平台今日宣布取得策略國戰手遊大作《三國志義》之台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞等市場營運權，事前登錄即日同步啟動，召募天下謀士，預約三國爭勝之風雲盛會。

《三國志義》為游族網絡之年度大作，真實還原壯麗山川，重現眾英雄將星，納入玩家麾下，驅策經典玩法計策系統，實現策略真義，使運籌帷幄之全方位戰局突破成為可能，生於史詩，更讓玩家再造史詩。

《三國志義》手遊以漢末三國為背景，真實還原了當時的山川、江河以及要塞。在遊戲中，你將以天下165座城池為棋盤，體驗到指點江山的宏觀大策略。兵法中的圍魏救趙、聲東擊西，針對必爭之地的圍點打援、調虎離山等計謀將逐一呈現在《三國志義》的大地圖國戰玩法中。

英雄武將之細膩重現，務求寫實，非但深究人物特色與事蹟之考據，同時以華麗風格精雕細琢，以呼應玩家內心灼熱的英雄夢想，玩家本身領有封地，廣納賢才，以熱血與奇策打造出史詩的新時代篇章。

在沙盤對陣玩法上，《三國志義》除了保留傳統策略遊戲中步騎弓弩的兵種設定外，還特別加入了計策系統和英雄特技玩法。諸葛空城退仲達，周瑜借刀殺蔡瑁，黃蓋苦肉詐阿瞞…《三國志義》中的諸多計策攻防至今仍千古傳誦。以兵法原著為基點，玩家可以將這些計策應用於交戰、行軍和內政之中，在謀略的較量中享受以智取勝的快感。

此外，每名英雄都有特殊技能，在開戰之前，玩家可以根據英雄特性將他們分別配置在前中後三軍，選定此戰的執行計策。對陣雙方的英雄、兵種、計策將直接決定此戰的勝負走向。

計策除了影響交戰雙方的勝負走向之外，對內政和部隊行軍方面也有關鍵性作用。玩家可藉由“抛磚引玉”等計策大幅加速錢糧的採集效率，從而獲得更多的資源去提升國力發展科技。