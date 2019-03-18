《黑色沙漠M》開發團隊客答問　官方：有定期處理外掛

記者樓菀玲／台北報導

韓國開發商珍艾碧絲 PEARL ABYSS 旗下MMORPG 手機遊戲《黑色沙漠 MOBILE》，於3/16、3/17進行北中南三場玩家見面會，並由《黑色沙漠 MOBILE》台灣service總監河奭鎬（하석호）、《黑色沙漠 MOBILE》企劃負責人黃大國（황대국）共同出席，為現場玩家解答遊戲的種種相關疑問。

《黑色沙漠 MOBILE》台灣service總監河奭鎬（하석호）及由《黑色沙漠 MOBILE》企劃負責人黃大國（황대국）也於本次活動中針對社群討論及座談會中，玩家最在意的問題包含台灣專屬服裝製作需求、公會戰爭相關疑問及鬥技場平衡、卡住現象及各種BUG改善、機率相關問題進行解說。

許多玩家關心的《黑色沙漠 MOBILE》未來的更新目標為何，開發團隊表示，MMORPG象徵性的內容雖然有很多種，但團隊預計會先集中在可以增加玩家一起體驗的戰鬥、對戰等部分。當然領地或世界貿易等可體驗戰鬥以外的部分也會持續增加，往後也會持續朝讓冒險家們體驗到更廣泛更有趣內容的方向去進行。最終目標是除了讓更多玩家聚集在一起成長戰鬥以外，還能讓玩家體驗到不同的嶄新的世界。

是否有可能與電腦版黑色沙漠的同步更新的可能性，由於手遊跟端遊的平台存在著明顯的差異，因此遊戲的玩法或是模式很難統一，且目前黑色沙漠 MOBILE是配合手遊平台去開發的，因此很難保證說往後可以100%套用原作黑色沙漠的模式，地圖形式的限制、視野的限制等等應該是兩者最具代表性的差異，如果要將此部分套用端遊形式的話會需要比現在更多的容量，因此以現實面來說實行上是有困難的，所以我們會針對手機裝置的特性，另外加入3D地圖或是在地圖上可以馬上移動等《黑色沙漠 MOBILE》專屬的功能。

此外開發團隊也解釋，職業的平衡不是一兩次更新或改版就能達到完美狀態，職業開發的負責人持續都有在監控並透過親自玩遊戲在注意這部分的問題，往後職業平衡也會持續更新或進行調整作業，只是因為這項作業需要從不同觀點去了解並分析問題，所以可能無法頻繁地進行調整，但可知的是，我們會一直去進行相對應的努力。

針對玩家所關心的外掛問題，開發團隊回應外掛使用者或散佈者持續的有在做制裁，不僅是單純外掛使用者，被偵測為所謂工作室的帳號也持續在進行制裁，外掛、工作室皆有定期在進行處理。

對於外掛發布、散播者也一樣會用法律去對應他們。只是礙以台灣法律與韓國法律並不相同的關係，在台灣法規的規範中，遊戲廠商對於外掛及工作室的處理上，確實需要更充分的證據，所以時間上會較韓國處理上更為複雜。

談及未來開發野外組隊系統的可能性，開發團隊表示往後會在不使玩家感到負擔的範圍內，繼續開發能與其他玩家一起遊玩的組隊系統，但因效率問題不會朝野外強制組隊的方向去開發，組隊功能的話往後也預計會持續新增像是古代人的石室、雷蒙斯戰場，或是包含大沙漠的大規模RvR在內，玩家們可以選擇性組隊一起體驗這樣的形式。

除了稍早透露的決鬥家外，未來會開放什麼職業，開發團隊透露，目前在決鬥家之後，遊戲要推出的職業目前還沒有確定。開發團隊表示需要在尚未亮相的職業中選出適當的職業，並修改成適合MOBLIE的型態。

目前正在一邊修改一邊找出最合適的職業，所以可能無法在此明確回答各位冒險家之後將會推出哪一個新職業，因為也有可能在修改過程中發現，Mobile實在無法完整呈現出這個角色的魅力這樣的問題。但可知的是，一定會陸續推出新的職業。

至於是否有可能像電腦版本推出影子戰場，開發團隊坦言影子戰場在內部也不斷的有在討論，說實話影子戰場需要考量的因素真的太多了，所以決定先推出雷蒙斯戰場、太陽的神殿等等為了MOBILE專屬打造的戰場及對戰系統。針對這些內容，我們也會先專注在提供給冒險家安定且有趣的系統上。

最近一次的更新已經進行了鬥技場的平衡調整，為了更加公平的配對和戰鬥，開發團隊表示未來會持續進行改善，讓不論戰鬥力或是等級到達什麼程度的所有冒險家都能更有趣的體驗鬥技場系統。